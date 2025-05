Malas noticias para inmigrantes en EEUU: avanza al Senado proyecto de ley que sanciona a oficiales que no cooperen con ICE en este estado

Un nuevo proyecto de ley en Louisiana ha encendido la alerta entre defensores de los derechos civiles y comunidades inmigrantes. Se trata del SB 15, una iniciativa promovida por el senador republicano Jay Morris III, que busca sancionar a los funcionarios electos encargados del cumplimiento de la ley que no colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. De aprobarse, estos funcionarios podrían enfrentar cargos penales, multas e incluso prisión por “malversación en el cargo”, según información de KLFY.

La medida fue aprobada por el Comité de Justicia C del Senado estatal con una votación de 4-1 y ahora pasará a consideración del pleno. Aunque su autor reconoce no tener evidencia concreta de que autoridades locales hayan ignorado solicitudes de ICE, argumenta que la ley tiene carácter preventivo. El proyecto genera preocupación por su posible impacto en la autonomía de los gobiernos locales y por el aumento de la presión sobre las comunidades inmigrantes en un contexto ya tenso en Estados Unidos.

¿Qué medidas establece el proyecto de ley SB 15 en Louisiana?

La propuesta legislativa SB 15 en Louisiana incorpora los siguientes puntos principales:

Prohíbe que oficiales electos interfieran o ignoren solicitudes de colaboración de ICE o de agentes de CBP .

o de agentes de . Establece sanciones por el delito de malversación en el cargo si se comprueba la negativa a colaborar.

Permite la imposición de multas a los funcionarios que incumplan estas obligaciones.

Contempla penas de cárcel como castigo para quienes se resistan a ejecutar detenciones solicitadas por autoridades federales migratorias.

De este modo, cualquier sheriff, jefe policial o autoridad con cargo electo que se niegue a actuar conforme a una solicitud de detención o información emitida por agencias migratorias federales podría enfrentar consecuencias legales directas.

¿Cuándo entraría en vigor el proyecto de ley SB 15 en Louisiana?

Si el Senado de Louisiana aprueba la propuesta y posteriormente es promulgada por el gobernador, el proyecto de ley SB 15 comenzaría a aplicarse a partir del 1 de agosto de 2025. Esto daría un margen de tiempo a los gobiernos locales para ajustar sus políticas internas y coordinarse con ICE.

El senador Morris afirmó que la legislación no se dirige a ninguna persona o jurisdicción en particular, sino que busca garantizar que las autoridades estatales y locales no obstaculicen el trabajo de los agentes federales de inmigración. La senadora demócrata Regina Barrow, por su parte, expresó dudas sobre la necesidad del proyecto, dado que no existen registros comprobables de casos en que se haya bloqueado la labor de ICE dentro del estado.

SB 15: ¿cómo afecta a la comunidad inmigrante en Louisiana?

El debate sobre el SB 15 se da en un momento especialmente sensible para miles de personas migrantes que residen en Louisiana. Aunque la ley no penaliza directamente a los inmigrantes, el endurecimiento del marco legal podría derivar en un aumento de las detenciones, especialmente si los funcionarios locales se ven forzados a cumplir con cada solicitud de ICE, sin posibilidad de priorizar recursos o evaluar cada caso.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han advertido que medidas como esta pueden provocar un efecto intimidatorio en comunidades enteras, donde muchas personas ya temen interactuar con las autoridades por temor a ser deportadas. Además, la ley podría debilitar los esfuerzos de colaboración comunitaria en temas de salud, educación y seguridad.