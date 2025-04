Malas noticias para inmigrantes en EEUU: gobierno de Trump cancela US$24 millones en subvenciones para refugios de extranjeros en esta ciudad

La administración de Trump cancela más de S/32 millones en subvenciones destinadas a la atención de inmigrantes en Denver, lo que genera preocupación en la ciudad sobre su capacidad para manejar la crisis migratoria, según informó KDVR.

El director de presupuesto de Denver, Justin Sykes, informó al concejo municipal que el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias han decidido no otorgar más fondos de tres subvenciones que se habían prometido para los años 2023 y 2024. Esta decisión afecta directamente a los servicios de refugio para migrantes en la ciudad.

Según Sykes, Denver ya había recibido entre S/7 y S/8 millones de estas subvenciones, lo que significa que los S/24 millones restantes no serán enviados. La carta del DHS, obtenida por FOX31, señala que la terminación de estos fondos se alinea con la dirección del presidente Trump de priorizar la aplicación de las leyes de inmigración y la seguridad fronteriza.

Impacto de la terminación de fondos para inmigrantes en Denver

La carta del DHS menciona que los fondos anteriormente se utilizaban para proporcionar refugio, alimentos, transporte y atención médica a individuos que a menudo no tienen estatus legal en el país. Esto ha llevado a la administración a concluir que estos programas no se alinean con sus prioridades actuales. Sin embargo, el portavoz de la ciudad, Jon Ewing, aseguró que no habrá un impacto inmediato significativo debido a la cancelación de las subvenciones.

Desafíos financieros para Denver

Sykes advirtió que Denver depende en gran medida de los fondos federales, gastando entre S/100 y S/200 millones en subvenciones cada año. La cancelación de estos fondos representa un riesgo considerable, ya que la ciudad no tiene la capacidad de reemplazar esos ingresos si se eliminan por completo. Además, la incertidumbre sobre los fondos ya recibidos también es motivo de preocupación, dado que otros departamentos de la ciudad han enfrentado cancelaciones de subvenciones en el pasado.

Respuesta de Denver ante la crisis migratoria

Denver ha estado lidiando con la llegada de miles de migrantes, albergando casi 43,000 entre enero de 2023 y julio de 2024. Muchos de estos migrantes fueron enviados a la ciudad por funcionarios de Texas, lo que ha llevado a áreas circundantes a tomar medidas para evitar situaciones similares. Sykes mencionó que la ciudad está trabajando para reducir los costos asociados con la atención a estos migrantes, aunque la situación sigue siendo crítica.