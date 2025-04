Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, informó que cerca del 50% del suministro eléctrico en España ya ha sido restablecido, de acuerdo con los datos de Red Eléctrica. "Según los datos de Red Eléctrica, se ha restablecido ya casi el 50% del suministro eléctrico", reveló Sánchez desde el Palacio de La Moncloa.

No obstante, aclaró que aún no es posible precisar "con certeza" cuándo se logrará la recuperación total del servicio en el país y que no se puede "descartar ninguna hipótesis" sobre las causas del apagón masivo. "Las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada para comprender qué ha pasado, qué ha sucedido", indicó el presidente español.

¿Cuándo se restablecerá la energía en España?

Respecto al restablecimiento del suministro, el presidente manifestó que "prácticamente, todas las comunidades autónomas, con distintas situaciones, registran mejoría", aunque reconoció que la recuperación es "asimétrica", ya que mientras algunas regiones han alcanzado el 97 % de normalización, otras no superan el 15 %. Insistió en que los esfuerzos por estabilizar el sistema continúan de manera intensa.

Para avanzar en la recuperación, el mandatario señaló que se están utilizando "tres palancas": primero, "las interconexiones con Francia y Marruecos"; segundo, "los ciclos combinados de gas"; y tercero, "las centrales hidroeléctricas". Sánchez subrayó que las autoridades trabajan para que el suministro pueda ser completamente restablecido durante las próximas horas.

Telecomunicaciones se vieron afectadas por el apagón

Sánchez atribuyó las interrupciones en las telecomunicaciones al apagón eléctrico que afecta al país. En su segunda intervención pública sobre la crisis, explicó que "las interrupciones en las telecomunicaciones […] se deben principalmente a la falta de suministro eléctrico en las antenas" y añadió que las operadoras esperan que el servicio recobre la normalidad "a medida que vuelva la electricidad".

¿Qué causó el apagón masivo?

Respecto a las causas exactas del apagón, Sánchez explicó que "es algo que los especialistas aún no han podido determinar", aunque aseguró que "lo harán" una vez concluidas las investigaciones. "Esto es algo que no había ocurrido jamás", remarcó el presidente del Gobierno, quien subrayó que esta caída se registró "en apenas cinco segundos".

"Las instituciones del Estado, competentes, y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada para comprender qué ha pasado, qué ha sucedido. Se están analizando todas las causas potenciales, insisto nuevamente, sin descartar ninguna hipótesis", enfatizó.