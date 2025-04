El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Vladimir Putin de atacar zonas civiles en Ucrania "sin motivo" y de prolongar intencionadamente el conflicto. Durante unas declaraciones recientes, Trump advirtió que, ante la persistencia de la violencia y la alta cifra de muertos, su administración considerará la imposición de nuevas sanciones contra Rusia.

Estas advertencias llegan en un contexto diplomático complejo, después de que Putin reiterara su disposición a entablar negociaciones incondicionales con Kiev en una reunión sostenida con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff. Sin embargo, Trump expresó dudas sobre la verdadera voluntad del Kremlin de alcanzar la paz, al señalar que la escalada "hace pensar que no quiere detener la guerra".

Donald Trump amenaza a Rusia por ataques "sin motivos"

Tras asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano, Trump utilizó su cuenta de Truth Social para lanzar una advertencia directa a Moscú. Luego de un breve encuentro con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, Trump criticó los recientes ataques de largo alcance lanzados por Rusia contra zonas civiles en Ucrania y cuestionó la verdadera voluntad de Vladimir Putin para frenar el conflicto.

"Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra ciudades y pueblos", escribió, indicando que se aplicarían nuevas sanciones más severas. El mensaje de Trump llegó pocas horas después de su reunión privada de unos 15 minutos con Zelenski en la basílica de San Pedro, un encuentro que, según el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, fue "muy productivo".

Vladimir Putin no querría detener la guerra, según Trump

"Me hace pensar que quizá no quiere detener la guerra, solo me está dando órdenes, y hay que tratarlo de otra manera, ¿con 'sanciones bancarias' o 'sanciones secundarias'? ¡Muere demasiada gente!", completó Trump.

Luego de la tregua temporal por Pascua anunciada el fin de semana pasado, Rusia reanudó sus ataques de largo alcance contra instalaciones militares e industriales en Ucrania. Aunque Moscú sostiene que sus operaciones se limitan a objetivos estratégicos utilizados por las fuerzas ucranianas, el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, reafirmó esta postura en declaraciones a CBS News, asegurando: "Solo atacamos objetivos militares o instalaciones civiles que tienen uso militar".