Así será el cónclave para elegir al nuevo papa: cómo y qué cardenales decidirán al próximo líder de la Iglesia Católica

Tras la muerte del papa Francisco a los 88 años este lunes 21 de abril, la Iglesia católica se prepara para uno de sus momentos más importantes: la elección de un nuevo pontífice. Aunque el ritual tiene más de ocho siglos de antigüedad, las reglas siguen casi intactas. Solo pueden votar los cardenales menores de 80 años, todos hombres y católicos, y se requiere una mayoría de dos tercios para elegir al nuevo papa. Si no hay acuerdo tras 33 votaciones, la elección se reduce a los dos más votados.

Dentro del cónclave, también hay un elemento de azar. Nueve cardenales son elegidos al azar para asegurar que todo se haga con transparencia: tres supervisan, tres recogen los votos y tres los revisan. Es un proceso que combina tradición, orden y espiritualidad, en busca del próximo líder de la Iglesia.

¿Qué es el cónclave y cuando se inicia para elegir nuevo Papa?

El cónclave, cuyo nombre en latín significa "bajo llave", es un ritual profundamente reservado en el que los cardenales menores de 80 años se encierran en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo papa. No pueden salir hasta lograr un consenso, y la fumata blanca es la señal que anuncia al mundo que la Iglesia ya tiene sucesor.

El proceso debe comenzar entre 15 y 20 días después del fallecimiento del pontífice, tiempo previsto para que los cardenales lleguen al Vaticano. Si todos ya están en Roma, puede iniciarse antes. En este caso, el cónclave se celebraría entre el 6 y el 11 de mayo, dependiendo del momento en que se alcance el acuerdo.

¿Quién representará al Perú en el cónclave?

El cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, de 74 años y actual arzobispo de Lima, será el único peruano con derecho a voto en el próximo cónclave que elegirá al sucesor del papa Francisco. Aunque el país cuenta con tres cardenales, tanto Pedro Barreto como Juan Luis Cipriani ya superaron el límite de edad establecido por el Vaticano para participar en la votación.

Su nombramiento como cardenal, anunciado por el papa Francisco en diciembre de 2024, fue un hecho histórico para el Perú, al reunir por primera vez a tres cardenales vivos. Este gesto reflejó el creciente protagonismo de la Iglesia peruana en el escenario internacional. Ahora, Carlos Castillo no solo representará a su país, sino también a una Iglesia comprometida con los desafíos sociales y espirituales.

¿Cuál fue el cónclave más largo de la historia?

El primer cónclave con los cardenales aislados para evitar influencias externas se remonta al año 1241, cuando fue elegido Celestino IV. Sin embargo, el más recordado por su duración fue el que comenzó a fines de 1268 en Viterbo, una ciudad ubicada en el centro de Italia, tras la muerte del papa Clemente IV. La falta de consenso entre los cardenales generó un bloqueo que se extendió por años, desesperando a la población local.

Ante la inacción, los habitantes de Viterbo decidieron intervenir. Según el libro Lux in arcana, "la población de Viterbo les obligó a actuar en el otoño de 1269 encarcelándolos en el Palacio Papal (...) luego quitando el techo del palacio en junio de 1270 para exponerlos a la intemperie y no enviándoles ni agua ni comida". Recién en septiembre de 1271, una comisión reducida de seis cardenales logró elegir al nuevo pontífice: Gregorio X. Fue él quien estableció formalmente el encierro obligatorio durante el cónclave y la dieta de pan y agua seca tras cinco días sin resultado. No obstante, su sucesor, Juan XXI, optó por derogar esas normas.