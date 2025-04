La isla perdida que podría convertirse en un nuevo país del mundo en 2027: tiene grandes yacimientos de oro y cobre

Esta isla, que abarca 9.318 kilómetros cuadrados, se sustenta principalmente en la agricultura y la acuicultura, aunque también cuenta con un sector minero significativo, destacando una de sus minas por ser uno de los yacimientos más ricos de oro y cobre del Océano Pacífico. Con lenguas oficiales como el tok pisin y el inglés, este es un territorio diverso, donde la mayoría de la población profesa el cristianismo y el boxeo se erige como el deporte más popular.

Este lugar en el mundo tiene una significativa historia en la búsqueda de su independencia desde la década de 1960. Con una población de aproximadamente 300.000 habitantes, esta isla ha estado en el centro de un debate político por décadas, aunque esta disputa podría llegar a su fin.

¿Cuál es la isla que se podría volver en país en 2027?

La isla Bougainville, la más grande de las Islas Salomón, se prepara para un posible cambio histórico en 2027, cuando sus líderes independentistas han fijado la fecha para buscar la independencia de Papúa Nueva Guinea. Con una población de aproximadamente 300.000 habitantes.

El 1 de septiembre de 2027 es la fecha clave que los líderes de Bougainville han señalado para iniciar negociaciones formales con el gobierno de Papúa Nueva Guinea. Este movimiento no es nuevo, ya que la búsqueda de independencia se remonta a los años 60 y 70, en el contexto de la independencia de Papúa Nueva Guinea. En 2019, un referéndum no vinculante mostró un abrumador apoyo a la independencia, con un 98,3% de los votantes a favor, aunque este resultado aún no ha sido ratificado oficialmente.

Historia de la isla Bougainville

El nombre de la isla proviene del explorador francés Louis Antoine de Bougainville, quien la avistó en 1768. Durante el periodo colonial, Bougainville estuvo bajo control alemán a fines del siglo XIX y pasó a manos de Australia después de la Primera Guerra Mundial. Bajo administración australiana, la isla experimentó cambios sociales y económicos, especialmente con la llegada de compañías extranjeras.

Uno de los hitos más importantes en su historia moderna fue la apertura de la mina de cobre Panguna en los años 70, una de las más grandes del mundo en su momento. La operación, liderada por la empresa Bougainville Copper Ltd (subsidiaria de Rio Tinto), generó graves impactos ambientales y sociales. La población local denunció desigualdades en la distribución de beneficios y daños irreversibles al ecosistema.