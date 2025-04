Corte Suprema en EEUU frena nuevo intento de deportaciones de Trump a inmigrantes venezolanos en Texas

La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó este sábado detener de forma temporal la deportación de un grupo de migrantes venezolanos detenidos en Texas, en una decisión que representa un revés para la administración del presidente Donald Trump. La medida responde a una apelación presentada por la ACLU, que denunció violaciones al debido proceso en las expulsiones aceleradas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

El fallo prohíbe al gobierno proceder con las deportaciones hasta que un tribunal inferior, el del Quinto Circuito, emita un pronunciamiento definitivo. La decisión pone en pausa el uso de una legislación histórica que Trump ha invocado para deportar a supuestos miembros de la banda criminal Tren de Aragua sin acceso previo a defensa legal.

¿Por qué la Corte Suprema de EE.UU. suspendió la deportación de inmigrantes venezolanos en Texas?

La Corte Suprema no se pronunció aún sobre el fondo del caso, pero sí estableció que los inmigrantes no pueden ser expulsados sin antes tener la oportunidad de impugnar su deportación en tribunales federales. Según el tribunal, deben recibir notificación con tiempo razonable para ejercer su derecho al habeas corpus, lo que no ocurrió en los casos presentados.

El grupo de venezolanos afectado se encontraba detenido en el centro migratorio de Bluebonnet, en el norte de Texas, donde, según la ACLU, fueron notificados en inglés, pese a que solo hablaban español, de una deportación inminente, sin explicarles que podían apelar la decisión ni cómo hacerlo.

¿Qué papel ha jugado la Ley de Enemigos Extranjeros en las deportaciones recientes de venezolanos en EE.UU.?

El presidente Trump ha recurrido a esta ley del siglo XVIII para autorizar la expulsión de ciudadanos de países considerados “enemigos” durante tiempos de guerra. En este caso, se usó para justificar la deportación de supuestos miembros del Tren de Aragua, alegando que representan una amenaza a la seguridad nacional estadounidense.

Aunque la ley solo se ha invocado tres veces en la historia del país, la última durante la Segunda Guerra Mundial contra ciudadanos japoneses, Trump la ha rescatado como herramienta para su política migratoria. Según datos oficiales, al menos 137 venezolanos han sido deportados bajo esta norma, sin procesos judiciales previos.