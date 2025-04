Texas es epicentro del brote de sarampión en EEUU: 597 casos y dos muertes de niños no vacunados

El brote de sarampión en Texas ha alcanzado cifras alarmantes, con 597 casos reportados hasta la fecha. Según autoridades sanitarias, la mayoría de los contagios se encuentran en el oeste del estado, donde el brote comenzó hace casi tres meses. El condado de Gaines tiene más del 60% de los casos en el estado. De las cifras totales, 371 se encuentran en este condado, que tiene una población de aproximadamente 22 mil personas. La baja tasa de vacunación en la comunidad ha sido un factor clave en la propagación del virus.

Además, dos niños no vacunados han muerto debido a complicaciones relacionadas a la enfermedad. Según el secretario de Salud federal, Robert F. Kennedy Jr., la primera muerte se registró el 3 de abril, un niño de 8 años, quien no tenía problemas de salud subyacentes y murió de “insuficiencia pulmonar por sarampión”. Otro niño, de 6 años, murió a finales de febrero, y al igual que el primero, no tenía condiciones subyacentes. Las autoridades de salud han intensificado los esfuerzos para controlar la propagación, especialmente en Gaines.

Casos de sarampión repuntan en Estados Unidos

Aunque Texas es el principal foco del brote, otros estados también han reportado casos de sarampión en lo que va de 2025. Indiana, Michigan, Oklahoma, y Nuevo México están entre los estados con brotes activos. Hasta la fecha, Estados Unidos ha registrado 800 casos , según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

En Nuevo México, se han confirmado 63 casos, la mayoría en el condado de Lea. Funcionarios de salud de ambos estados han señalado que los brotes están vinculados con pruebas genéticas que apuntan a un origen común en Texas, que se ha convertido en el epicentro de este resurgimiento del virus, que había sido erradicado en los Estados Unidos desde 2000.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión y cómo prevenirlo?

El sarampión comienza con fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos rojos y llorosos, y a menudo se acompaña de un sarpullido característico. Este sarpullido inicia en la cara y se extiende hacia el cuerpo, generalmente entre 3 y 5 días después de la aparición de los primeros síntomas. El sarampión puede ser una enfermedad grave, especialmente en personas no vacunadas. Puede causar complicaciones como neumonía, encefalitis (inflamación del cerebro) y ceguera. La tasa de mortalidad es baja en general, pero sigue siendo una preocupación en comunidades con altas tasas de no vacunación.

El tratamiento para el sarampión es principalmente de apoyo, centrado en aliviar los síntomas y prevenir complicaciones graves. Los pacientes deben descansar, mantenerse hidratados y recibir medicamentos para reducir la fiebre. La mejor forma de prevenir el sarampión es la vacunación. La vacuna MMR (sarampión, rubéola y paperas) es altamente efectiva y se recomienda para todos los niños. La vacunación ayuda a prevenir brotes y proteger tanto a individuos como a comunidades enteras, especialmente en áreas con bajas tasas de inmunización.