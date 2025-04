Estados Unidos amenaza con abandonar esfuerzos para tregua entre Rusia y Ucrania: "No es nuestra guerra"

"No vamos a continuar con estos esfuerzos durante semanas y meses" advirtió Marco Rubio sobre la mediación de Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, de la cual continúan reportándose ataques mutuos. El secretario de Estado informó que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a abandonar sus avances para conseguir la tregua si en los siguientes días determina que no es factible lograr la paz. En sus declaraciones a periodistas, tras reunirse con líderes de Europa este 18 de abril, el funcionario recalcó que había otras prioridades y que adoptarían una decisión "rápidamente".

"Tenemos que determinar muy rápidamente y hablo de cuestión de días, si es factible en las próximas semanas. Si lo es, estamos dentro. Si no lo es, tenemos otras prioridades", aseveró Rubio. "Creo que es importante recordarles a todos que la guerra en Ucrania es terrible, pero no es nuestra guerra. No la iniciamos. Estados Unidos ha estado ayudando a Ucrania durante los últimos tres años y queremos que termine", dijo.

Estados Unidos y líderes europeos se reúnen para hablar sobre Rusia y Ucrania

En París, representantes de Estados Unidos y tres países de Europa, junto a tres representantes del gobierno de Zelensky, se reunieron para dialogar sobre el alto al fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania. Para Macrón, presidente francés, el encuentro representó "una importante oportunidad de convergencia, ya que todo el mundo quiere una paz sólida y sostenible". Aunque no se anunció ningún avance palpable, el Elíseo destacó una "convergencia" de ideas y la buena sintonía entre las partes.

Macron insiste en reforzar el papel de Europa en unas negociaciones que originalmente habían sido dominadas por Estados Unidos. Uno de los puntos centrales para el presidente francés es que cualquier eventual alto el fuego contemple garantías sólidas de seguridad para Ucrania, a fin de evitar nuevas agresiones por parte de Rusia. En paralelo, se continúa articulando la llamada “coalición de voluntarios”, liderada por Francia y Reino Unido, que buscaría respaldar militarmente a Ucrania si se alcanza un acuerdo de paz.

"Durante mucho tiempo existió la preocupación de que los europeos no estuvieran en la mesa de negociaciones. Hoy, en París, los europeos, estadounidenses y ucranianos se reunieron por primera vez", declaró Jean-Noel Barrot, canciller francés, a la prensa.

El fin de la tregua energética entre Rusia y Ucrania

La tregua energética entre Rusia y Ucrania ha llegado oficialmente a su fin, según anunció el Kremlin este viernes. La moratoria de 30 días para evitar bombardeos a infraestructuras energéticas, acordada de forma informal tras una llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, expiró sin renovación ni nuevas instrucciones por parte del presidente ruso. La falta de transparencia en los términos y la duración del acuerdo ha generado incertidumbre desde su anuncio en marzo.

En el terreno, los ataques rusos no se han detenido. En Járkov, un misil dejó un saldo de un muerto y casi un centenar de heridos, incluidos niños. En Sumi, otro bombardeo con drones causó más víctimas. Pese a este panorama, Ucrania y Estados Unidos firmaron un memorando de intenciones para explorar juntos la explotación de recursos naturales y minerales estratégicos. El primer ministro ucraniano, Denis Shmigal, viajará a Washington para cerrar este acuerdo antes del 26 de abril.