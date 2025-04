El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a China y Vietnam a conspirar en contra de su país: el encuentro entre ambos presidentes (Xi Jinping y To Lam) habría buscado maneras de perjudicar a EE. UU. en un contexto de guerra arancelaria desatado desde Washington. “Es como intentar averiguar 'cómo perjudicamos a Estados Unidos'”, comentó Trump sobre la reunión.

La administración del republicano mantiene aranceles del 145% sobre productos de China, pese a haber pausado de manera temporal algunos gravámenes para otras naciones. En respuesta a la medida, China impuso aranceles del 125% sobre productos estadounidenses. El equilibrio diplomático de Vietnam se ve desafiado por la necesidad de mantener relaciones sólidas con ambas potencias, mientras navega por las complejidades de la guerra comercial.

¿Qué implica la visita de Xi Jinping a Vietnam en medio de la guerra comercial?

El líder chino, Xi Jinping, visitó Vietnam en un movimiento catalogado como “estratégico” con el objetivo de fortalecer alianzas. Xi, junto a su homólogo vietnamita, To Lam, consiguieron firmar 45 acuerdos de cooperación, que incluyen proyectos en cadenas de suministro y desarrollo ferroviario. El mandatario chino advirtió: “No hay ganadores en una guerra comercial o una guerra de aranceles”. En esa línea, abogó por un sistema de comercio multilateral estable.

Analistas señalan que esta visita busca presentar a China como una “superpotencia responsable”, en contraste con la política comercial agresiva de Estados Unidos bajo el mandato de Trump. Vietnam, que ha equilibrado sus relaciones con ambas potencias, se encuentra en una posición delicada, beneficiándose de la reubicación de cadenas de suministro pero también enfrentando presiones por su creciente comercio con China.​

Sobre la situación actual con la capital china, el republicano expresó “Perdimos con China durante la era (del ex presidente Joe) Biden billones de dólares en comercio, billones de dólares. Él dejó que nos desplumaran y ya no podemos hacerlo. ¿Y saben qué? No culpo a China en absoluto. No culpo al presidente Xi. Me cae bien. Yo le caigo bien”

Así afecta la guerra arancelaria a la economía estadounidense

La política arancelaria de Trump viene generando incertidumbre en los mercados financieros y preocupación entre los sectores industriales. El secretario del Tesoro, Chuck Bessel, defendió la estrategia, argumentando que "imponer aranceles a EE.UU. es perjudicial para China debido al desequilibrio comercial".​

Sin embargo, economistas advierten sobre el riesgo de una recesión, con estimaciones de pérdidas significativas para la economía estadounidense. La industria automotriz, en particular, ha sido afectada por los aranceles del 25% sobre vehículos importados, lo que ha llevado a Trump a considerar medidas de apoyo para las empresas del sector.​

China y Vietnam "juntos ante la intimidación"

Xi Jinping solicitó a Vietnam unirse a China para “oponerse conjuntamente a la intimidación”, según reveló la agencia Xinhua. El líder chino espera fortalecer las relaciones comerciales, además de presentarse como un socio fiable y estable. Vietnam fue la primera etapa de la gira de Xi, que también incluye Camboya y Malasia. “Debemos reforzar nuestras relaciones estratégicas, oponernos conjuntamente a la intimidación y mantener la estabilidad del sistema mundial de libre comercio y de las cadenas industriales y de suministro”, expresó el mandatario chino.

Vietnam ha emergido como un actor clave en la reconfiguración de las cadenas de suministro globales, beneficiándose de la reubicación de empresas que buscan evitar los aranceles entre EE.UU. y China. Sin embargo, su creciente comercio con China y la percepción de que podría servir como una vía indirecta para productos chinos han generado tensiones con Washington.​