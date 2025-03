Donald Trump planea imponer aranceles del 25% a todos los coches no fabricados en Estados Unidos. Foto: Euronews

Donald Trump planea imponer aranceles del 25% a todos los coches no fabricados en Estados Unidos. Foto: Euronews

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles 26 de marzo la aplicación de un arancel del 25% a todos los vehículos que no sean fabricados dentro del territorio estadounidense. "Vamos a cobrar a los países por hacer negocios en nuestro país y tomar nuestros trabajos, tomar nuestra riqueza. Vamos a implementar un arancel del 25% a todos los automóviles que no se fabriquen en Estados Unidos. Si se fabrican en Estados Unidos, no hay arancel alguno", informó desde la Casa Blanca.

El índice Dow Jones, que registraba una tendencia positiva, cayó abruptamente tras el comunicado de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien informó de manera inesperada la modificación en la agenda presidencial y las razones detrás de ello. El Nasdaq vivió su peor jornada en las últimas dos semanas, mientras que el S&P 500 retrocedió un 1%. Algunos analistas advirtieron que "esto va provocar un agujero en la industria del automóvil en EE.UU. como no se había visto", alertando sobre el riesgo que enfrentará la manufactura nacional.

EE. UU. impondrá aranceles a vehículos importados desde el 2 de abril

La nueva disposición, que se implementará el 2 de abril, establece la aplicación de aranceles a automóviles y camiones ligeros fabricados en el extranjero. Esta medida se suma a los gravámenes que ya estaban vigentes para ese tipo de productos importados.

Desde su regreso a la presidencia en enero, Donald Trump ha intensificado su política comercial proteccionista imponiendo aranceles a productos procedentes de socios estratégicos como Canadá, México y China, así como un arancel del 25% al acero y aluminio. No obstante, previamente había concedido un aplazamiento temporal de estos gravámenes a los fabricantes de vehículos del bloque norteamericano.