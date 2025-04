El presidente Donald Trump reavivó las tensiones con China tras declarar que Pekín alteró su postura frente al acuerdo con Estados Unidos por la venta de TikTok debido al reciente aumento de aranceles. En declaraciones a la prensa, Trump afirmó que el gobierno chino decidió modificar su posición a raíz de las nuevas medidas comerciales adoptadas por Washington. "Teníamos prácticamente un acuerdo con TikTok, no un acuerdo, pero bastante cerca, y luego China lo modificó debido a los aranceles", señaló el mandatario.

El conflicto en torno a TikTok, propiedad de la tecnológica china ByteDance, se convirtió en un nuevo punto de fricción entre las dos potencias. A pesar de los esfuerzos para concretar la venta parcial de la aplicación a inversionistas estadounidenses, el rechazo de Pekín bloqueó cualquier avance. Las relaciones bilaterales, marcadas por la desconfianza mutua y las represalias arancelarias, dificultan el cierre de una operación clave para la seguridad digital y los intereses estratégicos de Washington.

¿Los aranceles de Trump frustraron la venta de TikTok?

Las recientes declaraciones de Trump sugieren que la tensión comercial influyó directamente en el fracaso del acuerdo con EE.UU. por la plataforma TikTok. El mandatario impuso un arancel adicional del 34 % a todos los productos provenientes de China, elevando la presión sobre las exportaciones del país asiático. En respuesta, Pekín anunció medidas similares contra bienes estadounidenses, incrementando aún más la fricción.

Trump explicó que su política arancelaria funciona como herramienta de negociación. "Si les diera un pequeño recorte en los aranceles, aprobarían ese acuerdo en 15 minutos", afirmó el presidente, destacando el poder de las tarifas como palanca diplomática. Para el gobierno chino, sin embargo, estos movimientos evidencian una intromisión política en decisiones empresariales. Según fuentes cercanas a ByteDance, China se opone a que una empresa nacional ceda su tecnología bajo presión externa.

¿Qué papel desempeña ByteDance en este conflicto?

ByteDance quedó atrapada entre los intereses cruzados de Washington y Pekín. La firma china, dueña de TikTok, había avanzado en conversaciones para vender parte de sus operaciones en EE. UU., con el objetivo de evitar la prohibición de la aplicación. Sin embargo, las condiciones impuestas por ambas partes complicaron el cierre del trato. Por un lado, Washington exige que los compradores estadounidenses tengan control mayoritario de la aplicación; por otro, China endureció sus regulaciones sobre exportación de tecnologías basadas en algoritmos.

Un portavoz de ByteDance indicó que "persisten diferencias fundamentales sobre puntos clave del acuerdo", aunque no especificó cuáles. Para la empresa, cualquier decisión debe ajustarse a las regulaciones internas de China, lo cual limita las posibilidades de avanzar sin el respaldo de Pekín. Además, los recientes cambios en el entorno comercial generan incertidumbre sobre el interés de los posibles inversionistas estadounidenses.

¿Hay margen para retomar el acuerdo con Estados Unidos?

Pese al rechazo inicial, Trump no descartó la posibilidad de reabrir el diálogo con China respecto a TikTok. El mandatario mencionó que su gobierno podría considerar ajustes arancelarios si ello garantiza un acuerdo favorable para ambas partes. No obstante, también remarcó que su prioridad es proteger la seguridad nacional. "TikTok no puede operar en Estados Unidos si sigue bajo control chino", sostuvo Trump.

Mientras tanto, la aplicación sigue operando bajo un permiso temporal concedido por la administración estadounidense, aunque con una amenaza constante de prohibición. La comunidad empresarial observa con atención la evolución del caso, ya que podría sentar precedentes sobre cómo Washington regula la presencia de empresas tecnológicas extranjeras en su territorio. Para Pekín, en tanto, la disputa sobre TikTok representa un punto de defensa estratégica frente al avance de las políticas comerciales de EE. UU.