Disney en Florida: las atracciones que desaparecerán para la temporada de verano 2025

Los parques de Disney en Florida se alistan para una serie de importantes transformaciones a partir de la temporada de verano de 2025. Durante el evento D23 Expo 2024, Disney reveló detalles sobre las renovaciones que marcarán un nuevo rumbo para algunas de sus atracciones más emblemáticas. La propuesta incluye tanto cierres definitivos como renovaciones temporales, con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes y adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas en el mundo del entretenimiento.

A lo largo de este proceso de actualización, Disney en Florida se enfoca en modernizar sus instalaciones y ofrecer experiencias más innovadoras. Sin embargo, estos cambios implican que varios de los atractivos más populares dejarán de estar disponibles, al menos por un tiempo. Las reformas abarcarán los cuatro parques principales de Orlando: Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom. A continuación, detallamos las principales atracciones que cerrarán para dar paso a esta nueva era de magia y tecnología.

Las Atracciones que Cerrarán en los Parques de Disney en Florida

Con la llegada del verano de 2025, algunos de los espacios más conocidos de Disney en Florida serán cerrados para su renovación o eliminación definitiva. Los cambios afectarán a varias atracciones clave en cada uno de los parques, y aunque algunos cierres son temporales, otros lo serán de manera permanente.

Magic Kingdom

En Magic Kingdom, la emblemática Frontierland Shootin' Arcade será cerrada de manera definitiva. Esta atracción, que permitía a los visitantes disfrutar de una experiencia interactiva de tiro, dejará de formar parte del parque. Además, Liberty Square y Tom Sawyer Island también serán cerrados permanentemente, lo que afectará a estas áreas históricas que han sido testigos de incontables visitas a lo largo de los años. Por si fuera poco, la famosa Big Thunder Mountain Railroad, una de las montañas rusas más icónicas, será sometida a una renovación exhaustiva que la mantendrá fuera de servicio hasta el año 2026.

Disney’s Animal Kingdom

En Disney’s Animal Kingdom, tres de las atracciones más populares desaparecerán. Dinosaur, una de las aventuras más emocionantes de este parque, cerrará de forma definitiva. A esta se le suman It's Tough to Be a Bug, el show interactivo basado en el universo de "Bichos", y The Boneyard, una zona de juegos en la que los más pequeños podían disfrutar de actividades relacionadas con dinosaurios. Estos cierres marcan un punto de inflexión en la historia de este parque, que buscará nuevas formas de seguir cautivando a sus visitantes.

Disney’s Hollywood Studios

Los visitantes de Disney’s Hollywood Studios también notarán cambios significativos. La Academia de Carreras de Lightning McQueen, un popular espectáculo interactivo basado en las películas de Cars, será cerrado de manera definitiva. Además, el espectáculo nocturno Star Wars: Galactic Spectacular dejará de presentarse. No obstante, los fanáticos de La Sirenita podrán disfrutar de una renovación de la clásica atracción Viaje de la Sirenita, que regresa con un toque moderno y mejorado.

Epcot

Por último, en Epcot, la famosa Test Track, una de las atracciones más queridas por los visitantes, se someterá a una extensa renovación. Aunque no se ha confirmado una fecha exacta de reapertura, se estima que los trabajos se extenderán más allá del verano de 2025, lo que significa que los visitantes deberán esperar varios meses antes de poder disfrutar nuevamente de esta experiencia de velocidad y tecnología.