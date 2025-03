Influencer español revela su experiencia viajando en el metro de Nueva York: "Fue un infierno"

El metro de Nueva York, una de las redes de transporte más grandes y transitadas del mundo, ha sido objeto de numerosas críticas debido a los problemas de inseguridad, especialmente en la noche. La ciudad, conocida por su vibrante vida urbana, también es escenario de situaciones que pueden resultar aterradoras para quienes no están acostumbrados a su ambiente caótico. Erlantz, un influencer español que reside en República Dominicana, fue uno de los viajeros que vivió en carne propia el peligro que representa este transporte público en las horas nocturnas.

A través de su cuenta de TikTok, Erlantz compartió con sus seguidores una experiencia que calificó como la más aterradora de su vida. Junto a una amiga, el influencer se vio envuelto en una situación de miedo mientras viajaban en el metro de Nueva York, en una zona conocida por sus problemas de inseguridad. A pesar de que ya había escuchado historias de incidentes violentos, lo que vivió superó sus expectativas.

Español cuenta su experiencia en el metro de Nueva York

El creador de contenido, conocido por su cuenta de TikTok @itserla7, relató lo sucedido de forma cruda y directa. Según sus palabras, se encontraban en un vagón del metro cuando una persona, aparentemente bajo los efectos de las drogas, se acercó a ellos de manera agresiva. “Se acercó a un centímetro de nosotros y salimos corriendo porque no queríamos correr riesgos”, explicó Erlantz en su video, detallando cómo esa situación lo dejó temblando de miedo.

Aunque algunos de sus seguidores podrían haber considerado su reacción exagerada, el influencer dejó claro que en ese momento su mente fue invadida por pensamientos aterradores debido a la “mala fama” que tiene el metro de Nueva York. Este hecho no fue aislado; también compartió los gritos y la actitud hostil de otros pasajeros, quienes aprovechaban la situación para pedir dinero de manera agresiva. Erlantz no dudó en calificar la experiencia como la peor de su vida, señalando que la inseguridad del metro de Nueva York es algo real que no debe tomarse a la ligera.

El influencer, quien nunca imaginó pasar por algo tan aterrador durante su visita a la Gran Manzana, comentó que en ese momento lo más importante fue mantenerse alerta. “La clave está en no hacerle ni caso”, manifestó, haciendo alusión a la estrategia que utilizó para intentar no interactuar con las personas que subían al vagón, buscando rodearse de viajeros que le parecieran confiables para sentirse más seguro.

Erlantz también describió el ambiente como un espacio muy tenso, donde la actitud de los pasajeros y la presencia de personas en condiciones vulnerables generaba una atmósfera aún más desagradable. “Hay gente muy mala, gente horrorosa”, expresó, refiriéndose a la sensación de vulnerabilidad que se experimenta al viajar por el metro a esas horas.

Finalmente, después de una experiencia agotadora y llena de miedo, Erlantz logró llegar a su destino sano y salvo. “Por fin salí del infierno. Ha sido la peor experiencia de mi vida, pero he vivido la experiencia neoyorkina al máximo”, concluyó con un tono de alivio, aunque aún marcado por la tensión vivida.