Duro golpe de Donald Trump: esta ciudad en Texas es acusada de "ciudad santuario" a favor de inmigrantes

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha puesto en marcha una investigación contra la ciudad de Dallas señalando la supuesta adopción de "políticas de ciudad santuario" que, según él, violan las leyes estatales de inmigración en Estados Unidos. Esta acción se produce después de que el jefe interino de la policía de Dallas afirmara que sus agentes no cooperan con las autoridades federales en la captura de inmigrantes indocumentados.

Según Telemundo Austin, la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, reafirma su compromiso con las comunidades inmigrantes en Texas, priorizando la confianza sobre la colaboración con las autoridades migratorias, como Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en medio de un clima de incertidumbre legal en Texas.

VIDEO MÁS VISTO Un fuerte terremoto provoca el desbordamiento de una piscina en la azotea de Bangkok

Jefatura en Dallas a favor de la comunidad inmigrante en Texas

La investigación iniciada por Ken Paxton se basa en la acusación de que Dallas, en Texas, ha implementado políticas a favor de inmigrantes que no cumplen con las leyes estatales. Por su parte, Lisa Davis ha sido clara en su postura: "No preguntamos por el estatus migratorio". Davis señaló que la colaboración con ICE no es parte de su agenda actual, y que su prioridad es construir relaciones de confianza.

Con la presentación de múltiples proyectos de ley en la legislatura de Texas, bajo la administración de Greg Abbott, la situación podría cambiar drásticamente. Estos proyectos buscan obligar a las fuerzas del orden a cooperar con ICE, lo que podría afectar la dinámica entre la policía y las comunidades inmigrantes. Davis ha expresado su preocupación por cómo estas leyes podrían impactar la confianza que su departamento ha trabajado arduamente por construir.

Comunidad inmigrante en Texas con temor a la policía

En medio de la incertidumbre, la jefa de policía de Austin reafirma su compromiso de fomentar la confianza en las comunidades de inmigrantes. "Es una comunidad que ya denuncia muchos delitos. Es una comunidad vulnerable que necesita a la policía", afirmó Davis.

"En este momento, estamos trabajando para generar confianza en estas comunidades. Se trata de un grupo que ya enfrenta un alto nivel de delitos. Es una población vulnerable que requiere el apoyo de la policía. Por ello, cuando surgen problemas, establecer esa confianza se vuelve más complicado", expresó. Actualmente, las políticas de inmigración en Texas se mantienen sin modificaciones, aunque se prevé que esto podría cambiar con la introducción de varios proyectos de ley en discusión.