Donald Trump respalda los planes de recortes y supervisión de Elon Musk: "Quien no esté de acuerdo con él, se puede marchar"

El presidente de EE. UU., Donald Trump, reafirmó su respaldo a los planes de reestructuración gubernamental impulsados por el magnate Elon Musk. Durante una reunión de gabinete, Trump dejó claro su apoyo a los "planes de recorte y supervisión" del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Musk, y enfatizó que quienes no estén de acuerdo con sus medidas pueden abandonar el gobierno. "Quien no esté de acuerdo con él, se puede marchar", aseguró el mandatario en su intervención.

Esta alianza entre Trump y Musk generó tensiones dentro del Ejecutivo, ya que algunos miembros del gabinete consideran que las prácticas del empresario son demasiado radicales. No obstante, Trump minimizó estas preocupaciones y reafirmó su confianza en Musk. "¿Hay alguien que no esté contento con Elon? Si es así, lo echaremos de aquí", bromeó ante la presencia del vicepresidente J.D. Vance y los secretarios de los distintos departamentos gubernamentales. Mientras tanto, Musk, quien no ocupa un cargo formal dentro del gabinete, fue recibido con aplausos por parte de los jefes de las agencias federales.

Elon Musk lidera la optimización del gobierno de Trump con DOGE

Elon Musk asumió un rol clave en el gobierno de Trump a través del liderazgo de DOGE, una entidad creada con el propósito de optimizar el funcionamiento del gobierno federal. Aunque no es un departamento ejecutivo formal, su misión es identificar gastos innecesarios, eliminar regulaciones redundantes y agilizar los procesos burocráticos.

Una de las medidas más polémicas adoptadas por Musk fue el envío de un correo electrónico masivo a los empleados federales en el que les exigía informar sobre cinco tareas que habían completado recientemente. Aquellos que no respondieran estarían en riesgo de ser despedidos. “Mi correo electrónico a unos tres millones de funcionarios no es una revisión de desempeño, sino una revisión de ‘pulso’", explicó su decisión. Según él, esta estrategia busca verificar la existencia real de los empleados gubernamentales y detectar posibles fraudes en la nómina federal.

Recortes propuestos por Musk en las agencias federales

Los planes de Musk generaron preocupación entre funcionarios y legisladores, quienes consideran que las medidas de recorte podrían afectar el funcionamiento de las agencias federales. Sin embargo, el magnate insistió en que estos ajustes son esenciales para evitar el despilfarro de recursos públicos. "Si DOGE deja de hacer su trabajo y no se abordan los recortes, Estados Unidos caerá en la bancarrota", advirtió Musk .

El alcance de estos recortes llevaron a que varias agencias gubernamentales cuestionen la legalidad de las decisiones de Musk. Algunos departamentos comunicaron a sus empleados que no están obligados a responder a las solicitudes de DOGE. A pesar de ello, Trump se mantuvo firme en su respaldo al empresario. "(Musk) está sacrificando mucho. Y está recibiendo muchas alabanzas, pero también le están cayendo muchos golpes", comentó el presidente, minimizando las críticas y reafirmando su confianza en la estrategia de reestructuración gubernamental.

¿Cómo la orden ejecutiva de Trump fortalece la influencia de Musk?

El respaldo de Trump a Musk no se limitó a declaraciones públicas, sino que se fundamentó en una orden ejecutiva que amplía significativamente el poder del magnate dentro del gobierno. Con esta medida, Musk obtiene mayor autoridad para supervisar el gasto de las agencias federales y determinar la viabilidad de contratos y subvenciones. "El proceso para modificar o anular contratos ya vigentes comenzará de inmediato", establece el texto de la orden ejecutiva firmada por Trump.

Además, la orden exige que las agencias gubernamentales justifiquen por escrito cada pago relacionado con contratos y subvenciones. Esta disposición busca aumentar la transparencia en el gasto federal y otorgar a Musk mayores herramientas para implementar su plan de recortes. Ante las críticas que surgieron por la creciente influencia del empresario en el gobierno, respondió: "Hago lo que el presidente me ordena", dejando en claro que su labor está alineada con las directrices de Trump. Asimismo, elogió al equipo gubernamental actual, calificándolo como "el más talentoso y mejor de toda la historia".