El 15 de mayo de 2022, un enfrentamiento familiar por la propiedad de un terreno en Jalpa de los Baños, en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, se convirtió en una tragedia. Ismael “N”, en un acto de violencia extrema, embistió con su camioneta a seis familiares que se encontraban en la entrada de una vivienda. Cinco de ellos perdieron la vida, entre ellas cuatro mujeres y una bebé de apenas un mes de edad.

Las víctimas fueron identificadas como Ampliación Morales (56 años), sus hijas Yessenia y Rebeca González (34 y 26 años), su sobrina Yeimi González (22 años) y la pequeña Sofhia, quien falleció más tarde en el hospital debido a la gravedad de sus heridas. El único sobreviviente, Oliver, sufrió lesiones de consideración y aún enfrenta secuelas del ataque.

Un conflicto de terrenos que terminó en tragedia

El multihomicidio tuvo su origen en una disputa por la propiedad de un predio entre los hermanos Margarito e Ismael “N”. De acuerdo con el testimonio de Margarito González, el agresor exigía derechos sobre una tierra que, según él, no le correspondía. La tensión entre ambos había escalado en los meses previos, hasta que finalmente se desató la tragedia.

La versión de los familiares señala que la tarde del 15 de mayo de 2022, Ismael “N” llegó en su camioneta a alta velocidad. Sin previo aviso, giró el volante y embistió directamente a los seis familiares que estaban en la entrada del domicilio de Margarito. "No nos dio tiempo a nada. Yo bajé del tractor corriendo para ver, y cuando me di cuenta ya había impactado contra mi familia”, relató Margarito.

La justicia ausente: impunidad y abandono del caso

A casi tres años del multihomicidio por terrenos en Ixtlahuaca, la familia de las víctimas sigue sin obtener justicia. A pesar de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación, los afectados denuncian que las autoridades abandonaron el caso poco después.

“Inicialmente llegaron policías municipales, estatales y agentes de la Fiscalía. Durante una semana estuvieron en el caso, pero después no supimos nada más. He ido a las oficinas de Toluca, y lo único que nos dicen es que no tienen tiempo ni recursos para atendernos”, lamentó Margarito González.

La investigación incluyó una orden de aprehensión contra Samuel “N”, presunto cómplice del crimen, quien habría ayudado a Ismael “N” a escapar en un vehículo que luego fue abandonado. Sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado su captura.

Familiares exigen justicia y el fin de la impunidad

Desde 2022, los familiares han realizado múltiples denuncias y exigencias de justicia, pero las autoridades han hecho caso omiso. “No tenemos dinero para comprar la justicia, pero exigimos que el crimen de nuestras hijas, esposas y sobrinas no quede impune”, expresó Margarito González.

Ante la falta de avances, la familia ha buscado apoyo en diferentes instancias de derechos humanos y organizaciones civiles para presionar a las autoridades a reactivar el caso y lograr la detención de los responsables.

El multihomicidio por terrenos en Ixtlahuaca es un reflejo de la impunidad que prevalece en México, donde muchos crímenes quedan sin resolver y las víctimas no reciben justicia. La familia González continúa su lucha, esperando que las autoridades cumplan con su deber y castiguen a los responsables de esta tragedia.