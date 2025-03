La desaparición de Clara María Venancio Rodrigues, una joven de 21 años, conmocionó a la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil. La joven salió el domingo 9 de marzo de 2025 a cobrar una deuda y nunca volvió. Su cuerpo sin vida fue encontrado tres días después, enterrado bajo una capa de hormigón en una vivienda del barrio Ouro Preto.

La Policía Civil de Minas Gerais señaló como uno de los principales sospechosos a Thiago Schafer Sampaio, un excompañero de trabajo que le debía dinero a la víctima. De acuerdo con medios locales, él y otro sujeto terminaron confesando el asesinato.

La desaparición de Clara María y los mensajes sospechosos

Clara María trabajaba como ayudante de cocina en una panadería local. El domingo terminó su turno y fue a cobrar una deuda de 400 reales a un excompañero. Alrededor de las 10.45 p. m., envió un mensaje a su amigo Fernando Sorrentino, con quien compartía departamento, diciendo que "se iba a casa".

Las horas pasaron y Clara no regresó. A las 12.30 a. m. del día siguiente, Fernando recibió otro texto desde el celular de ella: "Hola, estoy bien. Estoy ocupada ahora mismo". Le pareció extraño porque la joven nunca se dirigía a él de esa manera. "Sabía que algo no estaba bien. Clara era muy responsable. Si se iba a demorar, me avisaba", declaró Fernando a medios locales.

A la mañana de ese mismo día, llegó otro mensaje en el que Clara lo llamaba "amigo", algo inusual. Luego, el celular fue apagado. "En ese momento supe que algo horrible había pasado", agregó Fernando. La denuncia de desaparición se presentó de inmediato.

El hallazgo del cuerpo sin vida de Clara María y las confesiones

Tras rastrear las últimas ubicaciones del celular de Clara, la Policía llegó a una vivienda donde encontraron a uno de los sospechosos durmiendo. Al inspeccionar el lugar, descubrieron el cuerpo de la joven enterrado en un estrecho pasillo, cubierto por hormigón semifresco. Los bomberos intervinieron para romper la mezcla y rescatar el cuerpo.

El teniente Rodrigues, del Cuerpo de Bomberos, relató: "Nos llamaron para apoyar a la Policía. Cuando llegamos al lugar, encontramos un cuerpo debajo de un montón de tierra, escombros y algo de concreto. Realizamos la excavación y localizamos el cuerpo".

Según el medio brasileño G1, la Policía informó que Thiago Schafer Sampaio, quien le debía dinero a Clara, y Lucas Rodrigues Pimentel confesaron el asesinato. El tercer sospechoso, Kennedy Marcelo, negó su participación y fue liberado tras declarar.

Una joven que inspiraba a quienes la conocían

Clara María vivía sola desde los 14 años. Sus amigos la recuerdan como una joven trabajadora, apasionada por el skate y amante de los animales. "Lo más importante para ella eran sus gatitos, los adoraba", contó Fernando. "Lo que pasó es una catástrofe. Clara era muy querida, tenía muchísimos amigos. Todos estamos devastados. Cada vez que ella estaba presente, la energía cambiaba. Compartimos momentos increíbles", agregó.

Patrícia Passeli, propietaria de la panadería donde Clara trabajaba, la describió con afecto. "Era una joven educada, amable y muy trabajadora, siempre demostrando compromiso y responsabilidad", declaró a G1.