Papa Francisco sufrió "dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda", informa el Vaticano

El papa Francisco sufrió dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, reportó el Vaticano en su más reciente comunicado oficial este 3 de marzo. El sumo pontífice de 88 años se encuentra hospitalizado en el hospital Gemelli de Roma desde el 14 de febrero debido a una neumonía bilateral y una bronquitis con infección polimicrobiana. Sin embargo, la Santa Sede aseguró que "en todo momento ha permanecido lúcido".

Durante su estancia en el hospital, el papa ha sufrido episodios que han generado preocupación. Uno de ellos fue un broncoespasmo que provocó un empeoramiento repentino de su cuadro respiratorio. Debido a la complejidad de su estado de salud, el pronóstico se mantiene reservado. No obstante, ha mostrado una buena respuesta al tratamiento y no ha sido necesario recurrir a ventilación mecánica no invasiva.

Así va la recuperación del papa

A pesar de su condición, el papa "ha mantenido una rutina activa dentro de sus posibilidades". Ha tomado parte en la celebración de la Santa Misa y ha alternado momentos de descanso con períodos de oración. El domingo 2 de marzo, recibió la visita del secretario de Estado del Vaticano y de Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado. Aunque no pudo dar el Ángelus, envió un mensaje desde el hospital agradeciendo a los médicos y al personal por su dedicación.

El sumo pontífice sufrió “2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda”. Foto: BBC.

La nueva crisis –reportada este 3 de marzo- habría estado causada “por una importante acumulación de moco endobronquial y el consiguiente broncoespasmo”, por lo que los médicos le realizaron dos “broncoscopias” para aspirar las secreciones, según precisó la Santa Sede.

El pronóstico del papa: reservado

El jesuita argentino de 88 años, quien "permaneció alerta, orientado y cooperativo en todo momento", ha reanudado "la ventilación mecánica no invasiva" y su "pronóstico sigue siendo reservado", según el último parte médico. El líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo permanece ingresado en el policlínico Gemelli de Roma desde el 14 de febrero debido a una bronquitis, que evolucionó a una neumonía bilateral. El parte médico difundido por la Santa Sede el domingo 3 de marzo por la noche, señaló que su estado es "estable" 48 horas después de su recaída el viernes, cuando sufrió una crisis respiratoria de "broncoespasmo".

¿Qué condición sufre el Santo Padre?

Según la Organización Mundial de la Salud, el papa Francisco padece neumonía bilateral, una infección respiratoria aguda que afecta ambos pulmones. Esta enfermedad provoca la inflamación de los alvéolos, los cuales se llenan de líquido o pus, dificultando el intercambio de oxígeno. Los síntomas incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar y fatiga.

Papa Francisco lleva hospitalizado más de una semana. Foto: AFP

La OMS advierte que la neumonía bilateral puede representar "un riesgo elevado para las personas mayores", como en el caso del papa Francisco. A medida que el organismo envejece, el sistema inmunológico se debilita, lo que incrementa la susceptibilidad a complicaciones graves, como insuficiencia respiratoria, sepsis o fallo multiorgánico. Esta hospitalización, la cuarta y más prolongada desde 2021, ha generado inquietud debido a los problemas de salud previos que han debilitado el estado físico de Jorge Bergoglio en los últimos años, como intervenciones quirúrgicas en el colon y el abdomen, así como dificultades para caminar.