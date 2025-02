El mundo de la música está de luto en Chile. Miguel Piñera, hermano del expresidente chileno Sebastián, falleció este viernes 28 de febrero a la edad de 70 años a raíz de una descompensación por padecer leucemia aguda. Miguel partió de este mundo en compañía de sus hermanos, sobrinos y seres queridos.

La noticia la dio a conocer su hermano Pablo, quien utilizó las redes sociales para confirmar el triste fallecimiento de El Negro, apodo con el que también se referían al músico. En cuanto al funeral, se sabe que se llevará a cabo en Santiago de Chile, pero no han precisado ni la hora ni el lugar donde se realizará su último adiós.

La lucha de Miguel Piñera contra la leucemia aguda

Miguel Piñera Echenique, quien hasta sus últimos días continuó activo en la música, fue diagnosticado con leucemia aguda a finales de 2024. La enfermedad, que se caracteriza por una rápida progresión y requiere tratamiento urgente, había marcado un giro dramático en su vida.

A pesar de las dificultades de su diagnóstico, Piñera no abandonó los escenarios y siguió adelante con su carrera artística, algo que fue destacado por muchos de sus seguidores.

El 21 de diciembre de 2024, después de sentirse mal en un concierto en Puerto Varas, Piñera fue a consultar con los médicos y recibió la devastadora noticia de que padecía leucemia aguda.

Los doctores le otorgaron un pronóstico de vida de seis meses, pero Miguel, conocido por su energía y carácter optimista, aceptó su diagnóstico con serenidad y agradecimiento, asegurando que ya había vivido lo suficiente y que su mayor deseo era seguir haciendo música mientras pudiera.

"No es un mal momento para ir a encontrarme con mi hermano. Ya lo he vivido todo. Soy un agradecido, eterno agradecido de toda la gente. Mi familia me está cuidando. Será ahora, un año más o lo que Dios diga. No se pongan tristes por mí, estoy con fuerza, con ganas de seguir cantando”, expresó Miguel Piñera en una pasada entrevista con el programa 'Mucho Gusto'.

El impacto de esta enfermedad fue severo, y su salud se deterioró rápidamente. Fue ingresado al Hospital de Villarrica, donde fue estabilizado tras sufrir dos infartos.

Su familia decidió entonces trasladarlo a la Clínica Alemana de Temuco, donde experimentó una leve mejoría antes de su fallecimiento. La última etapa de su vida estuvo marcada por un fuerte apoyo familiar y espiritual, ya que recibió la unción de los enfermos en su lecho de muerte.