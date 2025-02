Papa Francisco lleva hospitalizado una semana por neumonía: mejora ligeramente y atiende por teléfono

El papa Francisco cumple una semana desde su ingreso al hospital Gemelli de Roma, tras el empeoramiento de una bronquitis. Recientemente, los médicos diagnosticaron que atraviesa una neumonía bilateral, complicada por una infección de microbios en las vías respiratorias. Este 21 de febrero, la prensa oficial del Vaticano informó que pasó una noche tranquila y tomó desayuno con normalidad. Además, anunció una pronta rueda de prensa.

"La noche fue bien. Esta mañana, el papa Francisco se levantó y desayunó", indica el comunicado del Vaticano, acerca de la salud de Jorge Mario Bergoglio, de 88 años. La hospitalización es la cuarta desde el 2021. Aunque los médicos han indicado que lo preferible es el reposo absoluto, el sumo pontífice ha continuado sus labores con la lectura y firma de documentos y atiende asuntos por teléfono. Sin embargo, debido a su delicada condición física, desde la Santa Sede se han filtrado voces que cuestionan si continuará con su cargo.

Confirman mejoría del Papa: "mantiene su sentido del humor"

El Papa Francisco no ha sido visto en público desde que fue hospitalizado, tampoco ha recibido de manera oficial a ningún cardenal. No obstante, la primera ministra italiana, Georgia Meloni lo visitó el último miércoles y ha comentado que el sumo pontífice no ha perdido "su famoso sentido del humor", según informó la agencia AFP. También señaló que se encuentra "alerta y receptivo".

Asimismo, el cardenal español Juan José Omella ha declarado que hay expectativas positivas respecto a la salud de Francisco. "Vamos a ver cómo reacciona a los medicamentos. Pero vamos, creo que hay esperanza", dijo a la prensa.

"El estado clínico del Santo Padre presenta una ligera mejoría", se leyó también en un comunicado del Vaticano, difundido en un boletín nocturno del 19 de febrero. En ese entonces, se detalló que Francisco "está apirético (sin fiebre) y sus parámetros hemodinámicos permanecen estables".