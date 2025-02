Asesinato de Zair Guette en Valle del Cauca: autoridades revelan que su manager también fue torturado

El 14 de febrero de 2025, las autoridades confirmaron el asesinato del artista barranquillero Zair Guette en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca. El intérprete de música regional mexicana fue encontrado sin vida en un área montañosa de la vereda Barranco Bajo, con signos de tortura y un disparo en la cabeza.

El reporte de la Policía del Valle del Cauca y el CTI de la Fiscalía General de la Nación señala que Guette había recibido amenazas antes de su presentación en la región. La comunidad alertó a las autoridades tras el hallazgo del cuerpo, lo que permitió el inicio de una investigación para esclarecer los hechos.

Teddy Guevara, mánager de Zair Guette, también murió tras ser torturado

En el mismo lugar donde se encontró a Zair Guette, las autoridades hallaron con vida a su mánager, Teddy Guevara. Sin embargo, el hombre estaba en estado crítico debido a múltiples heridas y signos evidentes de tortura.

Guevara fue trasladado a un hospital en Ginebra, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A pesar de los esfuerzos médicos, falleció el 15 de febrero de 2025. El comandante de la Policía de Buga, Darío Gaitán Camelo, confirmó su deceso y señaló que su testimonio fue clave para reconstruir los hechos previos al crimen.

Zair Guette recibió amenazas antes de ser asesinado en febrero

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el asesinato del cantante pudo estar relacionado con amenazas previas. Según Luis Ángel Rengifo Vega, conocido artísticamente como Engell Melody y amigo cercano de Guette, el artista había sido intimidado antes de viajar al Valle del Cauca.

“Estoy llamando a Zair y no me contesta. Esto no puede ser verdad. Él me dijo que lo estaban amenazando, pero en Barranquilla, no allá. Ya había hablado con esa gente y lo habían dejado quieto”, expresó Engell Melody en un video publicado en Instagram.

Las declaraciones del también cantante sugieren que Guette tenía conocimiento del riesgo, pero no creyó que las amenazas se materializarían en su contra.

Trayectoria de Zair Guette: de los concursos musicales a la fama internacional

Zair Guette, de 25 años, inició su carrera imitando a Alejandro Fernández, lo que lo llevó a consolidar su estilo en la música regional mexicana. Su talento lo llevó a México, donde comenzó a ganar reconocimiento, y posteriormente a escenarios de Europa, en países como Italia y España.

En Colombia, se hizo conocido por su participación en programas como A otro nivel, Factor X y Yo me llamo, donde su interpretación de “El Potrillo” le permitió alcanzar fama a nivel nacional. Su proyección artística prometía una carrera exitosa en el género.