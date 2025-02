PASE-U en la Tarjeta Clave Social: ¿cuántos pagos debes recibir y qué pasa si no tienes saldo en la cuenta?

El Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) es un apoyo económico dirigido a estudiantes en Panamá, con el objetivo de incentivar la permanencia en el sistema educativo y mejorar su rendimiento académico. Administrado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), este subsidio es acreditado a muchos beneficiarios a través de la Tarjeta Clave Social, un método seguro y eficiente para recibir los pagos.

A lo largo del año, los estudiantes reciben múltiples desembolsos que varían según el nivel académico. Sin embargo, muchas familias desconocen la cantidad exacta que deben recibir, así como qué ocurre si la cuenta se encuentra sin saldo o durante el período de vacaciones. A continuación, detallamos toda la información clave sobre este beneficio educativo.

¿Cuántos pagos del PASE-U debes recibir en tu Tarjeta Clave Social?

El PASE-U se distribuye en tres pagos anuales, correspondientes a los trimestres del año escolar. Cada desembolso se realiza según el cumplimiento de los requisitos académicos y la asistencia a clases.

Primer pago: se entrega a inicios del año escolar y abarca los primeros meses de clases

se entrega a inicios del año escolar y abarca los primeros meses de clases Segundo pago: acreditado en el segundo trimestre, generalmente a mediados o finales de año si hay retrasos

acreditado en el segundo trimestre, generalmente a mediados o finales de año si hay retrasos Tercer pago: corresponde al último período académico y se deposita antes de finalizar el año o comenzando el año siguiente.

Para garantizar el cobro, es fundamental que el estudiante mantenga un buen récord de asistencia y cumpla con los criterios establecidos por IFARHU. En caso de incumplimiento, el subsidio podría suspenderse temporalmente o eliminarse.

¿Qué pasa con la Tarjeta Clave Social si no hay saldo en la cuenta o es vacaciones?

La Tarjeta Clave Social, utilizada para recibir los pagos del PASE-U, permanece activa en todo momento, incluso si la cuenta no tiene saldo disponible o durante vacaciones. Esto significa que los beneficiarios no perderán el acceso a sus fondos y podrán recibir los depósitos programados sin inconvenientes. Además, al tratarse de un medio oficial, no requiere reactivación ni trámites adicionales para su uso.

Por otro lado, en ocasiones los beneficiarios pueden notar que su Tarjeta Clave Social no refleja los fondos esperados. Esto puede deberse a varias razones:

Falta de cumplimiento de requisitos: si el estudiante no cumple con el porcentaje mínimo de asistencia o presenta problemas académicos, el pago podría retrasarse o suspenderse Errores administrativos: en algunos casos, los depósitos pueden tardar debido a procesos internos del IFARHU Período de vacaciones: durante los meses sin actividad escolar, no se realizan desembolsos. Sin embargo, los fondos pendientes se acreditan al inicio del siguiente trimestre.

Si la tarjeta no tiene saldo y el beneficiario considera que cumple con todos los requisitos, se recomienda verificar el estado de la cuenta a través de los canales oficiales del IFARHU o acudir a una sucursal para aclaraciones.

¿Cuál será el monto del tercer pago del PASE-U 2024?

El monto del tercer pago del PASE-U 2024 dependerá del nivel educativo y del cumplimiento de las condiciones establecidas. Los valores son los siguientes:

Primaria: B/. 90,00

B/. 90,00 Pre-media: B/. 120,00

B/. 120,00 Media: B/. 150,00.

Estos montos buscan garantizar que los estudiantes cuenten con recursos para sus necesidades académicas, incluyendo material escolar, transporte y alimentación. Es importante destacar que los pagos del PASE-U son revisados anualmente por el Gobierno panameño y pueden estar sujetos a modificaciones según el presupuesto asignado al programa.