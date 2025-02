Europa reacciona tras la conversación entre Putin y Trump sobre el conflicto ucraniano: exigen participar en las negociaciones

La reciente conversación telefónica entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, generó gran inquietud en Europa. Durante el diálogo, ambos líderes discutieron posibles soluciones para el conflicto en Ucrania, lo que tomó por sorpresa a los aliados europeos. Según Politico, la magnitud del plan de paz propuesto por Trump dejó a la comunidad internacional en estado de shock, ya que no fueron informados previamente sobre el contenido de la discusión.

Diplomáticos europeos manifestaron su preocupación por el hecho de que Washington pudiera ceder a las principales exigencias de Moscú sin obtener garantías claras a cambio. Una fuente de Bloomberg calificó la llamada como una posible "venta", subrayando el temor de que EE. UU. actúe unilateralmente en la resolución del conflicto. Tras la conversación, Putin invitó a Trump a Moscú, y ambos coincidieron en que la vía diplomática es clave para una solución duradera. Mientras tanto, Trump describió el intercambio como "altamente productivo", destacando los beneficios de una futura cooperación entre ambas naciones.

Llamada de Trump y Putin podría afectar el futuro de Ucrania

La llamada entre Trump y Putin no solo sorprendió a los aliados europeos, sino que también puso en duda el futuro de Ucrania y su posición en el escenario internacional. Según declaraciones recogidas por Politico, el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, advirtió que "hay que empezar a reconocer que volver a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 es un objetivo poco realista". Este comentario generó inquietud en Kiev, ya que implica que Washington podría estar dispuesto a aceptar concesiones territoriales en una posible negociación.

Además, Trump reafirmó esta postura, dejando claro que no considera viable que Ucrania se adhiera a la OTAN. En respuesta, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, afirmó en una entrevista con The Economist que, si su país no logra entrar en la Alianza, "eso significa que Ucrania construirá la OTAN en su territorio".

¿Por qué Europa exige participar en las negociaciones?

La falta de comunicación previa entre Washington y sus aliados europeos provocó una respuesta inmediata de la Unión Europea. Politico señala que la relación entre EE. UU. y la UE se encuentra en un punto crítico, ya que los europeos perciben que su papel en la resolución del conflicto está siendo ignorado. Tras la conversación entre Trump y Putin, los Estados miembros de la UE emitieron un comunicado conjunto exigiendo su participación en cualquier negociación sobre Ucrania.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, reafirmó esta postura en su cuenta de X: "En cualquier negociación, Europa debe tener un papel central". Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, subrayó que "como europeos, insistimos repetidamente, durante meses, en que la paz solo puede lograrse juntos: con Ucrania y con nosotros, los europeos".

Impacto en la relación entre EE. UU. y sus aliados europeos

Las tensiones entre Europa y EE. UU. aumentaron con la conversación, evidenciando una creciente desconfianza entre ambas partes. Según Politico, el enfoque de la Casa Blanca demuestra que "las relaciones con las autoridades estadounidenses son tan malas que prácticamente son inexistentes".

El hecho de que Trump no haya informado a sus aliados europeos antes de hablar con Putin se percibe como una señal de que EE. UU. podría estar reconfigurando su política exterior sin contar con sus socios tradicionales. Esta situación podría llevar a Europa a reforzar su autonomía en materia de seguridad y defensa, explorando nuevas estrategias para garantizar la estabilidad en la región sin depender exclusivamente de Washington.