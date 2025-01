El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que la crisis en Ucrania no se habría producido si Donald Trump hubiera ganado las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. "No puedo estar en desacuerdo con él [Trump] en que, si hubiera sido presidente, si no le hubieran robado la victoria en 2020, quizá no se habría producido la crisis de Ucrania, que surgió en 2022", expresó Putin durante una rueda de prensa, refiriéndose a las declaraciones del exmandatario estadounidense.

El mandatario ruso destacó haber mantenido una relación "pragmática y de confianza" con Trump; sin embargo, recordó que en ese periodo se impusieron un número significativo de sanciones contra Rusia, lo que, según sus palabras, no fue beneficioso para ambos países. Asimismo, Putin subrayó su disposición a dialogar con Trump para tratar temas clave como el conflicto ucraniano.

¿Por qué Putin considera que Trump pudo haber evitado la crisis en Ucrania?

Putin argumenta que la administración de Trump adoptó un enfoque diferente en relación con Rusia, centrado en la negociación y la diplomacia. De acuerdo con el líder ruso, la falta de diálogo entre Rusia y el Gobierno de Joe Biden contribuyó al escalamiento del conflicto. No obstante, también reconoció que, bajo el mandato de Trump, Washington impuso sanciones que afectaron la economía rusa.

"En general, por supuesto, podemos tener bastantes puntos en común con la Administración actual a la hora de encontrar soluciones a las cuestiones clave del momento. Esto incluye cuestiones de estabilidad estratégica y cuestiones económicas", indicó el presidente de Rusia, quien está abierto a reunirse con Trump para tratar diversos temas, entre ellos las negociaciones de paz con Ucrania.

¿Cuál es la postura de Trump sobre el conflicto en Ucrania?

Donald Trump ha declarado en varias ocasiones que, de haber sido presidente en 2022, el conflicto en Ucrania no habría sucedido. En una entrevista con Fox News, aseguró que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, "no debió haber permitido" la guerra y que un acuerdo diplomático hubiera sido posible. "Hubiera sido muy fácil llegar a ese acuerdo. Y Zelenski decidió: 'Quiero luchar'", manifestó durante la entrevista. Trump sostiene que su liderazgo hubiera prevenido la escalada de tensiones mediante negociaciones directas con Moscú.

¿Cuál es la postura de Ucrania ante posibles negociaciones?

La Presidencia de Ucrania ha rechazado cualquier posible negociación entre Putin y Trump que excluya a Kiev y a sus aliados europeos. Autoridades ucranianas sostienen que cualquier discusión sobre la guerra debe contar con la participación de Ucrania, lo cual asegura que las decisiones no pueden tomarse sin su intervención directa. Ucrania ha reiterado su compromiso con la defensa de su territorio y su oposición a cualquier acuerdo que implique concesiones unilaterales a Rusia.