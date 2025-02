La tensión comercial entre Estados Unidos, México, Canadá y China ha escalado tras la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 25% a bienes provenientes de sus dos principales socios en América del Norte y del 10% a productos chinos. La medida, según la Casa Blanca, tiene como objetivo frenar la migración irregular y el tráfico de fentanilo, aunque no se han definido las acciones específicas que los países afectados deberían tomar para evitar estas tarifas.

Los gobiernos de México y Canadá han rechazado categóricamente las justificaciones de Trump, calificándolas como infundadas. Justin Trudeau, primer ministro canadiense, y Claudia Sheinbaum, presidenta mexicana, anunciaron represalias comerciales que buscan proteger sus economías nacionales. Mientras tanto, China acudió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y advirtió que tomará contramedidas para salvaguardar sus intereses.

China anuncia respuesta legal

China también ha sido golpeada por la nueva ola de aranceles estadounidenses, en un momento en que las tensiones entre ambas potencias permanecen en aumento. El Ministerio de Comercio chino comunicó su intención de presentar una demanda formal ante la OMC. En su declaración, las autoridades del gigante asiático señalaron que “tomarán contramedidas correspondientes” para proteger su economía, aunque no ofrecieron detalles sobre qué tipo de represalias podrían implementarse.

Analistas, consultados por The New York Times, destacan que China enfrenta un dilema complicado. Por un lado, desea evitar una guerra comercial a gran escala que pueda dañar sectores estratégicos como el tecnológico y el manufacturero. Por otro, el gobierno de Xi Jinping no puede permitirse proyectar una imagen de debilidad ante su opinión pública interna. Ello podría derivar en una escalada de tensiones diplomáticas y económicas si Estados Unidos no reconsidera sus medidas.

Canadá impone aranceles a Estados Unidos

Canadá no tardó en anunciar represalias contra los aranceles impuestos por Washington. Justin Trudeau confirmó que, a partir del martes, su país aplicará tarifas del 25% sobre productos estadounidenses por un valor cercano a 20 mil millones de dólares. Además, adelantó que en tres semanas esa cifra se incrementará con aranceles adicionales que abarcarán bienes por hasta 85 mil millones de dólares.

Trudeau hizo un llamado a la cooperación bilateral, recordando los estrechos lazos históricos entre ambas naciones. “Los soldados canadienses han luchado y muerto junto a los estadounidenses. Esta no es la forma en que deberíamos tratarnos”, afirmó el primer ministro en una conferencia de prensa.

También destacó la importancia de los minerales críticos que Canadá exporta a Estados Unidos, esenciales para la industria tecnológica y de defensa. El sector automotriz, uno de los más integrados entre ambos países, podría ser uno de los más afectados si la disputa se intensifica.

México denuncia calumnias y advierte de medidas

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. Sheinbaum rechazó las acusaciones de Trump sobre una presunta colaboración con narcotraficantes, calificándolas como “calumnias”. En su mensaje, enfatizó que el verdadero problema es la alta demanda de drogas dentro de Estados Unidos e instó a una colaboración bilateral más efectiva en este tema.

Sheinbaum también anunció la implementación de medidas arancelarias y no arancelarias para defender los intereses de su país, aunque no especificó qué productos o sectores se verán afectados. Analistas destacan que México, al ser uno de los principales proveedores de bienes industriales y agrícolas a Estados Unidos, tiene un margen considerable para aplicar represalias que impacten directamente en sectores clave de la economía estadounidense.