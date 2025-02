Marco Rubio inicia gira por América Latina: la primera parada es Panamá

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, inicia su gira por América Latina con una visita clave a Panamá este sábado. El viaje se da en un contexto de creciente tensión en la región, tras las amenazas de la administración de Donald Trump, que incluyen el uso de la fuerza militar para reclamar el Canal de Panamá y presionar a los países latinoamericanos con políticas de deportación masiva.

Durante la gira, que también incluye a Guatemala, El Salvador, Costa Rica y la República Dominicana, Rubio buscará estabilizar las relaciones y fomentar la cooperación en temas críticos como la migración, la lucha contra las drogas y la creciente influencia de China en la región.

De acuerdo a un informe de The New York Times, mientras naciones como El Salvador y República Dominicana ven la visita como una oportunidad para fortalecer sus lazos con Washington; Panamá, en particular, se prepara para defender sus intereses nacionales. La cooperación en temas de asilo y migración será uno de los puntos centrales de las conversaciones, con propuestas como la firma de acuerdos de "tercer país seguro" para acoger solicitantes de asilo.

Primera parada en América Latina: Panamá

La visita de Marco Rubio a Panamá, este sábado, se da tras recientes acusaciones infundadas del presidente Donald Trump sobre el control chino del Canal de Panamá. Aunque el presidente panameño, José Raúl Mulino, ya ha descartado discutir la soberanía del canal con el Secretario de Estado estadounidense, el tema sigue siendo prioritario en las conversaciones.

"No puedo negociar y mucho menos abrir un proceso de negociación sobre el canal", ha declarado Mulino, en conferencia de prensa, el último 30 de enero. "Eso está cerrado. El canal es de Panamá", resaltó. Sin embargo, Rubio ha asegurado que el tema será abordado. "El presidente ha sido bastante claro en que quiere volver a administrar el canal. Obviamente, los panameños no son muy partidarios de esa idea. Ese mensaje ha quedado muy claro”, dijo el secretario de Estado, en una entrevista para SiriusXM.

Trump había afirmado erróneamente que Panamá permitía la presencia de tropas chinas en el canal y que las tarifas que el país cobraba a los barcos y productos estadounidenses eran exorbitantes. La Autoridad del Canal de Panamá, responsable de la operación de la vía acuática, ha negado las acusaciones y ha subrayado la independencia del organismo.

Cabe mencionar que, si bien no hay tropas de China en el Canal de Panamá, una empresa con base en Hong Kong, CK Hutchison Holding, ha operado dos puertos en cada extremo de la vía acuática. El dato fue dado a conocer tras una "exhaustiva auditoría", el último 21 de enero. Ante ello, la portavoz de la Cancillería china aclaró en rueda de prensa que "China no ha participado en la gestión y el funcionamiento del canal, nunca ha interferido en sus asuntos y siempre ha respetado la soberanía de Panamá sobre el canal".