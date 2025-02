Arnoldo Jiménez, uno de los 10 criminales más buscados por el FBI, fue capturado en Monterrey, México, el 30 de enero de 2025, tras permanecer prófugo durante más de 12 años. Jiménez estaba acusado del asesinato de su esposa, Estrella Carrera, ocurrido el 13 de mayo de 2012, a menos de 48 horas después de su boda. La detención se llevó a cabo sin incidentes, gracias a una operación conjunta entre el FBI y las autoridades mexicanas.

El caso de Jiménez atrajo la atención internacional debido a la brutalidad del crimen y la prolongada fuga del sospechoso. Carrera fue encontrada sin vida en la bañera de su apartamento en Burbank, Illinois, aún con el vestido de su boda. Las investigaciones señalaron a Jiménez como el principal sospechoso, por lo que se emitieron órdenes de arresto a nivel estatal y federal poco después del hallazgo del cuerpo.

¿Cómo se llevó a cabo la captura de Arnoldo Jiménez?

La captura de Jiménez fue el resultado de una colaboración internacional entre el FBI y la Fiscalía General de la República (FGR) de México, con el apoyo de Interpol. Tras años de investigación y seguimiento, las autoridades lograron localizar a Jiménez en Monterrey, donde fue detenido sin resistencia el 30 de enero. Actualmente, se encuentra en custodia a la espera de los procedimientos de extradición a Estados Unidos para enfrentar los cargos en su contra.

Jiménez fue agregado por el FBI a su lista de los 10 criminales más buscados en 2019. Foto: FBI.

El FBI llegó a ofrecer una recompensa de 250.000 dólares con el objetivo de obtener información que facilitara la localización del fugitivo. Debido a la gravedad del delito y a la dificultad para dar con su paradero, en 2019 su nombre fue añadido a la lista de los fugitivos más buscados por el FBI, lo que intensificó aún más los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para lograr su captura.

Con la captura de Jiménez, las autoridades esperan poner fin a un caso que dejó una profunda marca en la comunidad de Illinois y que durante años ha sido objeto de una exhaustiva investigación. Su detención representa un paso clave en el proceso judicial, con el objetivo de esclarecer completamente lo sucedido y garantizar que el responsable enfrente las consecuencias legales correspondientes.

Los cargos que enfrenta Arnaldo Jiménez

Jiménez está acusado de asesinato en primer grado por la muerte de su esposa, Estrella Carrera. Según las investigaciones, el detenido habría utilizado un arma blanca para atacarla en su Maserati 2006 hasta quitarle la vida. Tras ello, trasladó el cuerpo sin vida de la víctima hasta la bañera del baño en el apartamento donde ambos residían, en Burbank, en el estado de Illinois. De acuerdo con las autoridades, Jiménez ya había sido detenido en el pasado por un caso de violencia doméstica ocurrido en otra ciudad, aunque dicho incidente no estaba relacionado con Carrera.

En un apartamento de esta residencia en Burbank se encontró el cuerpo sin vida de Estrella Carrera. Foto: CBS2 Chicago.

Cuando Estrella no acudió a la mañana siguiente para recoger a sus hijos, de 2 y 8 años en ese momento, su familia, preocupada por su ausencia, solicitó asistencia a la policía. Tras recibir la alerta, los agentes iniciaron la búsqueda y finalmente hallaron su cuerpo con múltiples heridas de arma blanca. La víctima, en una escena impactante, yacía vestida con su traje de novia.

Según informó The Associated Press, ese mismo día (del asesinato) Jiménez contactó a su hermana por teléfono y, entre sollozos, le confesó que, tras una "pelea terrible", había dejado a su novia gravemente herida y sangrando. Tras expresar ello, finalizó la llamada abruptamente y, a pesar de los intentos de su hermana por comunicarse nuevamente con él, ya no respondió.

La gran labor de las autoridades en la detención

El agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Chicago, Douglas S. DePodesta, resaltó la importancia de la colaboración internacional en la detención del mexicano que estaba fugitivo. A través de un comunicado, expresó: “El FBI agradece enormemente al Departamento de Policía de Burbank, a nuestros socios en la aplicación de la ley en México y al público por sus enormes esfuerzos de investigación y colaboración en la captura de Arnoldo Jiménez, uno de los diez fugitivos más buscados”.

Estrella y Arnoldo tenían dos hijos, pero su relación por varios contratiempos durante los 3 años que estuvieron juntos. Foto: Diario La Prensa.

William Casey, subdirector de la policía de Burbank, expresó: La captura de Arnoldo Jiménez fue el resultado del incansable trabajo en equipo del FBI y el Departamento de Policía de Burbank. Queremos elogiar el profesionalismo y la dedicación de todos los involucrados. El FBI y la Policía de Burbank se comprometieron a hacer justicia para Estrella Carrera y su familia”.