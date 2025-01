El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus críticas hacia su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tras una reciente disputa diplomática relacionada con la deportación de migrantes. La controversia surgió cuando Colombia rechazó la entrada de dos aviones militares desde EE.UU. que transportaban a colombianos deportados, argumentando que no se les estaba brindando un trato digno. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles del 25% a las importaciones colombianas y revocar visas de funcionarios del gobierno colombiano.

Trump defendió el uso de grilletes durante las deportaciones, afirmando: "Nos dijeron que no iban a recibir personas encadenadas y yo dije: esas personas son asesinos, son violadores, gente muy dura que hace ver a los nuestros como buenos. Y dije, se imaginan el piloto y el copiloto del avión con 150 tipos a los que les gusta matar gente y están sin cadenas y pues eso no pinta como un buen vuelo". Sin embargo, las autoridades colombianas señalaron que los deportados no tienen antecedentes penales ni órdenes de captura, contradiciendo las afirmaciones del mandatario estadounidense.

Petro condena el trato hacia los migrantes deportados de EE.UU.

Desde el gobierno colombiano, la postura de Trump fue considerada una exageración y una falta de respeto a los ciudadanos repatriados. Petro insistió en que los deportados no son criminales, sino migrantes que buscan mejores oportunidades y que su gobierno no permitiría que fueran tratados como prisioneros.

Migrantes colombianos llegan en vuelos desde Estados Unidos. Foto: El Espectador

Para manejar la crisis, el mandatario colombiano anunció que los deportados serían recogidos en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, evitando así que llegaran en vuelos fletados por EE.UU. en condiciones degradantes. También instó a la comunidad internacional a presionar por un trato más humano hacia los migrantes.

Consecuencias económicas y diplomáticas

Las declaraciones de Trump no solo generaron una disputa diplomática, sino que también pusieron en riesgo la relación comercial entre ambos países. EE.UU. es el principal socio comercial de Colombia, con un 27% de sus exportaciones dirigidas al mercado estadounidense en 2023.

Como represalia, amenazó con imponer aranceles del 25% a productos colombianos y revocar visas de funcionarios del gobierno de Petro. Esto encendió las alarmas en el sector económico, ya que Colombia exporta grandes cantidades de café, flores, banano, textiles y petróleo a EE.UU., y la imposición de aranceles podría afectar gravemente su economía.

Deportaciones masivas y crisis humanitaria

El conflicto entre Colombia y Estados Unidos por la deportación de migrantes en condiciones inhumanas no es un caso aislado. México, Brasil, y países de Centroamérica denunciaron en múltiples ocasiones el trato que reciben sus ciudadanos al ser expulsados de EE.UU.. Esta situación un debate generó un debate internacional sobre la necesidad de implementar protocolos que respeten los derechos humanos.

México es el principal receptor de deportados desde EE.UU. Se implementaron medidas como el Programa "Quédate en México", que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se procesaban sus casos. Esta política generó serios problemas humanitarios, con miles de migrantes varados en ciudades fronterizas expuestos a la violencia y la pobreza extrema.