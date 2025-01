El presidente Donald Trump ha decidido anular la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 600.000 venezolanos, una medida que había sido aprobada por su predecesor, Joe Biden. La información fue revelada por The New York Times, que accedió a una orden aún no publicada de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la cual se cancela la prórroga de 18 meses otorgada en enero de 2025.

Esta decisión deja en riesgo de deportación a miles de inmigrantes venezolanos que confiaban en la protección del TPS hasta octubre de 2026. Ahora, sin este amparo migratorio, deberán buscar otras alternativas para regularizar su estatus en Estados Unidos, mientras el gobierno de Trump avanza en su agenda de endurecimiento de políticas migratorias.

Trump revocará extensión del TPS para venezolanos aprobada por Biden

El Estatus de Protección Temporal (TPS) fue extendido por Joe Biden el 10 de enero de 2025, permitiendo a miles de inmigrantes venezolanos permanecieran en Estados Unidos hasta octubre de 2026. La medida fue justificada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debido a la crisis política y económica que atraviesa Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, tras su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, Donald Trump ordenó una revisión inmediata del TPS, con la intención de restringir su alcance. En su primer día en el poder, firmó una orden ejecutiva para evaluar las designaciones del programa y su impacto en las políticas migratorias de su administración.

The New York Times afirma tener una copia de la orden emitida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la cual aún no ha sido divulgada oficialmente. En dicho documento, se revoca la extensión de 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS) aprobada el 10 de enero por Biden, afectando a más de 600.000 venezolanos, quienes quedarían expuestos a posibles deportaciones.

TPS Venezuela: ¿cuáles son las consecuencias de la derogatoria de esta prórroga?

La eliminación del TPS para venezolanos podría tener consecuencias devastadoras para miles de inmigrantes que han construido su vida en Estados Unidos. Entre los principales efectos de esta medida se encuentran:

Aumento del riesgo de deportaciones masivas: el TPS protege a los venezolanos de ser expulsados de EE.UU., pero con su cancelación, las autoridades migratorias podrán iniciar procesos de deportación contra quienes no posean otro estatus legal. Pérdida de permisos de trabajo: el TPS permite a los beneficiarios trabajar legalmente en EE.UU. Con su eliminación, más de 600.000 venezolanos perderán este derecho, lo que podría afectar su estabilidad económica. Mayor presión sobre el sistema judicial de inmigración: la revocación del TPS provocará un aumento en los casos de solicitudes de asilo y apelaciones migratorias, lo que podría colapsar aún más el sistema de cortes de inmigración. Incertidumbre para familias y empresas: muchas personas con TPS tienen familias y trabajos en EE.UU. La revocación de esta protección podría forzarlos a separarse de sus seres queridos o abandonar empleos estables.

Por ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido una declaración oficial sobre la fecha exacta en que la revocación entrará en vigor. Sin embargo, según el New York Times, si Kristi Noem no toma una decisión antes del sábado 1 de febrero de 2025, la prórroga podría extenderse automáticamente por seis meses.

¿Qué es el TPS y a quiénes protege de las deportaciones?

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa migratorio de Estados Unidos que permite a los ciudadanos de ciertos países permanecer y trabajar legalmente en el país si sus naciones de origen atraviesan conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias. Actualmente, los países con inmigrantes designados para el TPS son Venezuela, El Salvador, Honduras, Haití, Sudán, Ucrania, entre otros.