Melania Trump, nacida como Melania Knavs, volverá a ocupar un lugar destacado en la política estadounidense como primera dama tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Con una vida marcada por su paso por el mundo del modelaje, Melania ha demostrado ser una figura reservada pero influyente.

Durante su primer periodo en la Casa Blanca, se destacó por su iniciativa "Be Best", centrada en el bienestar infantil, aunque su labor no estuvo exenta de polémicas. Ahora, su regreso plantea interrogantes sobre su enfoque ante los nuevos desafíos sociales y políticos.

¿Quién es Melania Trump?

Melania Trump nació el 26 de abril de 1970 en Novo Mesto, Eslovenia, en aquel entonces parte de Yugoslavia. Criada en una familia de clase media, desarrolló interés por el diseño y la moda desde joven. Estudió arquitectura y diseño en la Universidad de Liubliana antes de dedicarse al modelaje.

Melania Trump ya ha manifestado que está "encantada" de volver a la Casa Blanca.

En 1996, Melania se mudó a Estados Unidos, estableciéndose en Nueva York. Su carrera despegó rápidamente gracias a sus colaboraciones con reconocidas marcas y su aparición en las portadas de revistas internacionales. Conoció a Donald Trump en 1998, y su relación los llevó al altar en 2005 en una boda que acaparó titulares. En 2006, se convirtió en ciudadana estadounidense y dio a luz a Barron Trump, su único hijo con el magnate.

Melania Trump y su vida como modelo

Antes de su rol político, Melania Trump construyó una destacada carrera como modelo. Trabajó para agencias de renombre en París y Milán antes de mudarse a Nueva York, donde colaboró con fotógrafos de alto perfil. Su imagen apareció en publicaciones como Vogue y Harper’s Bazaar, consolidando su reputación en la industria.

Melania Trump y su esposo celebraron su regreso a la Casa Blanca con un show de fuegos artificiales. Foto: AFP

La transición de las pasarelas al ámbito público se dio de manera natural tras su matrimonio con Donald Trump. Aunque enfrentó críticas, Melania supo utilizar su experiencia en moda para proyectar una imagen sofisticada como primera dama, destacando por su elección de diseñadores internacionales y mensajes sutiles a través de su vestimenta, como la polémica chaqueta con la frase "Realmente no me importa".

El rol de Melania Trump en la Casa Blanca

Melania Trump ha dejado entrever que mantendrá un enfoque similar al de su primer mandato, priorizando iniciativas como "Be Best". Este programa busca abordar el bienestar de la infancia, especialmente en temas como el uso responsable de las redes sociales y la salud mental juvenil.

Sin embargo, su retorno no está exento de desafíos. Las elecciones de 2024 han reactivado debates sobre su papel en temas como el aborto y el control de armas. Si bien Melania evita pronunciamientos políticos contundentes, se espera que adopte una postura más activa en comparación con su periodo anterior. Su experiencia previa y el entorno político actual podrían redefinir su influencia dentro y fuera de la Casa Blanca.

¿Dónde vivirá Melania Trump?

Aunque la residencia oficial de la primera dama es la Casa Blanca, Melania Trump mantiene su preferencia por el estilo de vida reservado. Durante el primer mandato de Donald Trump, dividió su tiempo entre la residencia presidencial y su hogar en la Trump Tower de Nueva York, donde priorizó la educación de Barron Trump.

Ahora, con Barron más independiente, se espera que Melania pase más tiempo en la Casa Blanca. No obstante, su conexión con propiedades como Mar-a-Lago, en Florida, sigue siendo evidente, siendo este un refugio habitual para la familia Trump. La pregunta sobre su ubicación principal refleja su enfoque de preservar la privacidad mientras cumple con sus deberes oficiales.