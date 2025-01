Melania admite diferencias con Trump a una semana de volver como primera dama de EE. UU.: "Me mantengo firme"

En una reciente entrevista con Fox News, Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, abordó las divisiones que ha experimentado con su esposo, Donald Trump. Además, dejó entrever la posibilidad de un regreso a una plataforma que ha sido objeto de críticas, reafirmando su independencia y su papel en la política estadounidense.

La conversación se centró en la relación entre Melania y Donald. Justamente, reveló que a pesar de las diferencias, sigue siendo una figura influyente en su vida. “Siempre he sido una persona independiente”, afirmó Melania, Asimismo, comentó que que su voz y decisiones son fundamentales en su trayectoria. Esta declaración ha generado especulaciones sobre su futuro papel en la política y cómo podría influir en la campaña de su esposo.

Melania Trump bajando del avión presidencial con su esposo | Foto: CNN

¿Por qué Melania y Donald Trump tienen diferencias?

Durante la entrevista, Melania no dudó en hablar sobre las diferencias que ha tenido con Donald Trump. A pesar de ser una figura pública, ella enfatizó que su relación es compleja y que, como cualquier pareja, enfrentan desafíos. “No siempre estamos de acuerdo, pero eso es parte de una relación”, comentó, dejando claro que su independencia es un aspecto que valora profundamente. “Le doy mis consejos y a veces me escucha. A veces no. Y eso está bien”, enfatizó.

“Quizás algunas personas me vean simplemente como la esposa del presidente, pero me mantengo firme, soy independiente. Tengo mis propios pensamientos. Tengo mi propio ‘sí’ y ‘no’. No siempre estoy de acuerdo con lo que mi esposo dice o hace. Y eso está bien”, reveló la primera dama de Estados Unidos.

Un posible regreso a la plataforma

La mención de un regreso a una plataforma criticada ha generado un gran revuelo. Melania no especificó si se refería a su anterior iniciativa de “Be Best”, que se centró en el bienestar de los niños, o a otra propuesta. Sin embargo, su insinuación ha llevado a muchos a especular sobre cómo podría utilizar su influencia para abordar temas relevantes en la sociedad actual.

“Simplemente siento que la gente no me aceptaba, tal vez no me entendían como tal vez lo hacen ahora y no tuve mucho apoyo”, confesó. Sin embargo, en su nueva versión demuestra un enfoque en la independencia y su disposición a abordar temas controvertidos. Sin duda, Melania Trump se posiciona como una figura que podría jugar un papel crucial en el futuro político de su esposo. La combinación de su experiencia como primera dama y su deseo de ser escuchada podría redefinir su papel en la política estadounidense.