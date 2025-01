Agustín Paul, conocido en redes sociales como 'El Pinky', fue encontrado sin vida en Culiacán, Sinaloa. A los 22 años, el joven se destacó como creador de contenido en plataformas como YouTube e Instagram. Formaba parte del canal 'Los Plebes de Barrancos', el cual contaba con más de 97,000 suscriptores, mientras que su cuenta de Instagram reunía cerca de 33,000 seguidores.

El hallazgo de su cuerpo ocurrió en el Libramiento Benito Juárez, conocido como 'La Costerita', al sur de Culiacán. Presentaba signos de violencia, incluyendo múltiples golpes y al menos un impacto de bala. Incluso, de acuerdo a medios como Milenio y El Diario, se reveló que el cuerpo del joven fue encontrado atado de pies y manos a la espalda.

¿Qué se sabe del asesinato de 'El Pinky'?

Este trágico suceso se enmarca en una serie de incidentes violentos en Sinaloa, donde otros influencers locales, como 'El Gordo Peruci' y 'El Chilango', también han sido víctimas de homicidios en circunstancias similares.

Feliciano Castro Meléndrez, secretario general de gobierno, lamentó la muerte del influencer: “Toda vida humana que se ve justamente agraviada por la violencia, por supuesto que la lamentamos. Toda vida implica un agravio a la humanidad, independientemente de las circunstancias de quien se trate”, comentó.

¿Quién era Agustín Paul, influencer conocido como 'El Pinky'?

Agustín Paul, nacido en Sinaloa, México, era un joven de 22 años que se hizo conocido principalmente a través de su participación en el canal de YouTube 'Los Plebes de Barrancos', que compartía contenido humorístico. La información personal fuera de su carrera mediática sigue siendo escasa, ya que su vida privada no era ampliamente divulgada.

“Cerramos el 2024 de una buena manera. Este año hubo tropiezos, como también logré muchas cosas y aún falta mucho por lograr laboralmente y de unión. Me alejé de gente mala y conocí gente increíble y con las mismas ganas de crecer. Lo importante de todo es que no me rendí y nunca lo haré este año 2025”, fue la última publicación hecha por Paul en Instagram.