El líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, se pronunció tras la toma de posesión del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, por los próximos seis años. “Ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales y preparar mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de Presidente de la República”, sostuvo González Urrutia.

El mensaje, difundido en redes sociales, estuvo acompañado por la cita: "Represento la voluntad de casi 8 millones de venezolanos dentro de la patria, y la de los millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en el extranjero, y tengo el deber de defender ese compromiso". El líder opositor aseguró: “Hoy en Caracas, Nicolás Maduro ha violentado la libertad soberana de los venezolanos expresada el 28 de julio. No lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático”.

González Urrutia recalcó que hubo millones de venezolanos a quienes se les impidió votar en el extranjero. Foto: ABC.

González Urrutia y su férrea posición ante el régimen de Maduro

Asimismo, González Urrutia denunció: “El régimen de Maduro y sus aviones militares buscaban hacer conmigo lo que intentaron ayer hacer con la líder María Corina Machado. Esto habla de su cobardía y ausencia de escrúpulos”. Sin embargo, dejó en claro: “Ellos, hagan lo que hagan, lograremos entrar a Venezuela”.

Además, envió un mensaje al pueblo venezolano: “Estoy muy listo para el ingreso seguro y en el momento propicio a Venezuela. Estamos coordinando a todos los factores indispensables para garantizar el retorno pronto a la libertad. Tan solo en un día recibimos el reconocimiento de Israel y la ola de apoyo sigue creciendo”.

Edmundo González: “Hoy soy presidente electo de Venezuela”

El líder opositor dejó en claro su posición sobre el fraude electoral y su futuro como mandatario venezolano: “Los soldados de la Fuerza Armada Nacional son parte del mismo pueblo y al que le deben obediencia a través de mí. Porque hoy soy el presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, gracias a una mayoría de votos de la gente”, expresó.

Asimismo, González indicó “A los cuerpos militares y policiales les ordeno al cese de la represión. Las instituciones nacionales deben desconocer al régimen ilegítimo que ha pretendido confiscar el poder. En sus manos está la institucionalidad de la nación que abraza a ustedes mismos y a sus familias”.

“Les prometo que no les fallaremos. Nuestro padre libertad nos ha inculcado el espíritu de lucha y del sacrificio por la libertad. La libertad siempre derrota a la tiranía y es la obra de la constancia. Expreso mi agradecimiento a los gobiernos que me reconocen como presidente electo. A los que no lo han hecho, les recuerdo que en la lucha contra la libertad no queda espacio para la neutralidad”, finalizó González Urrutia.

¿Dónde se encuentra Edmundo González Urrutia?

El líder opositor Edmundo González Urrutia permanece en República Dominicana, según reportó la cadena Caracol. Como parte final de su gira por América Latina, González sostuvo un encuentro con el presidente dominicano, Luis Abinader, en el Palacio Nacional de Santo Domingo. Durante su intervención, afirmó su intención de regresar a Venezuela.

Luis Abinader, presidente dominicano, se reunió con González Urrutia en Santo Domingo. Foto: Presidencia de la República Dominicana.

La gira de Edmundo González Urrutia, que abarcó países como Colombia, México y Estados Unidos, fue interpretada por expertos como una estrategia para consolidar su presencia en el ámbito internacional y ganar respaldo de gobiernos influyentes en la región. A lo largo de su recorrido, el líder opositor ha destacado la importancia de aplicar sanciones más contundentes contra el régimen de Nicolás Maduro y de implementar herramientas internacionales que promuevan una transición democrática en Venezuela.

La figura de Edmundo González Urrutia genera opiniones divididas entre la población venezolana. Para algunos, simboliza una oportunidad de cambio, mientras que otros cuestionan su prolongada ausencia del país y la utilidad de su labor en el ámbito internacional. A pesar de ello, su compromiso de regresar a Venezuela se percibe como un emblema de resistencia y de la continua búsqueda de un futuro más prometedor.