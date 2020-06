Docente argentina usa radio comunitaria para sus alumnos que no tienen internet

En la comunidad de Amaicha del Valle, Tucumán (Argentina), una profesora tuvo una peculiar idea para dar clases a sus alumnos que no tenían internet en medio de la pandemia por el coronavirus.

La maestra Miriam Mabel Lera enseña en la Escuela n° 10 de Amaicha del Valle y tiene a cargo cerca de 38 alumnos. Cuando el Gobierno de Alberto Fernández decidió iniciar la cuarentena para evitar la expansión de la COVID-19, ella se percató que varios de los estudiantes no tenían internet o celulares para que puedan seguir las clases.

Este hecho permitió que la mujer se contacte con el cacique de la comunidad para que pueda brindar sus clases a través de la radio comunitaria. En una entrevista que brindó para Antena 2, la docente señaló: “Todos los profesores del país nos quedamos viendo cómo íbamos a mantener el vínculo con los niños. A mí no me cerraba el tema del WhatsApp, porque uno conoce la realidad de los chicos, conocemos a las familias y las condiciones en las que viven, entonces no era fácil pasar la clase por video y que la descarguen”.

Miriam, quien dicta las clases desde principios de abril, manifiesta que habla con los chicos “como si me estuvieran mirando, les doy recreo también con música que a ellos les guste”.

Además, señaló que su programa está teniendo sintonía no solo de sus alumnos, sino de otras personas. “Hemos conseguido en este tiempo y de esta forma avanzar con el aprendizaje y no cortar el vínculo. Lo mejor es que mucha gente mayor nos escucha y ellos nos dicen que también están aprendiendo”, subrayó.