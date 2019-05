Leopoldo López amenaza: "Maduro ya no puede confiar ni en quien le sirve el café"

En el punto álgido de la crisis en Venezuela y tras el inicio de la 'Operación Libertad', el líder opositor al régimen de Nicolás Maduro, Leopoldo López, advirtió que el dictador chavista "está atemorizado" porque los altos militares que lo rodean "negocian su salida".

En sus declaraciones frente a la residencia del embajador de España, Leopoldo López reavivó el discurso de una posible intervención militar en Venezuela si es que Maduro endurece su tiranía.

"Nosotros no descartamos ningún escenario que esté dentro de la Constitución y la Constitución prevé que esa es una posibilidad. Espero que no tengamos que llegar a ese punto, pero no lo descartamos, porque es constitucional, porque la libertad es la condición para todo lo demás", dijo Leopoldo López durante la mañana de este viernes.

Según afirma, una intervención militar en medio de la crisis en Venezuela es un acto garantizado en la Constitución que no está descartado de plano, sino que se mantiene como una opción.

Casi a la par de sus declaraciones, el gobierno de España afirmaba que iban a limitar las acciones políticas del líder opositor.

Sobre las fuerzas militares que intentan conquistar la 'Operación Libertad' de Juan Guaidó, Leopoldo López dijo que están coordinando con los más altos militares de Nicolás Maduro para propiciar su salida del Palacio de Miraflores.

Sin embargo, es posible que no se revelen las identidades porque lo que se está viviendo es una dura crisis en Venezuela y un ambiente de dictadura propiciada por los agentes chavistas.

"Se dieron varias conversaciones [...] Hoy Maduro no puede confiar ni en quien le sirve el café. Él sabe que su propio entorno quiere que él salga, sabe que su propio entorno está en conversaciones con nosotros en todos los niveles, y él sabe que tiene que simular que tiene control", dijo a la prensa.