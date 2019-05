Suicidios aumentaron un 30% un mes después del estreno de 13 Reasons Why

El impacto de 13 Reasons Why habría sido negativo en los jóvenes de Estados Unidos, pues un estudio publicado en el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry reveló que un mes después del estreno de la serie de Netflix, los suicidios de personas entre 10 y 17 años aumentaron un 30%.

De acuerdo con el análisis del National Institutes of Health, centro de investigaciones dependiente del Departamento de Salud, desde el 31 de marzo de 2017, fecha en la que se lanzó el programa en Netflix, hasta diciembre de ese año, se registraron 195 más suicidios, cifra que superó la tendencia histórica.

Tras su estreno en la plataforma, muchos expertos en salud mental mostraron su preocupación por la reacción que los jóvenes podrían tener al ver la serie. 13 Reasons Why muestra lo que vive Hannah Baker antes grabar 13 casetes y dedicárselos a personas que la llevaron a tomar la decisión de quitarse la vida.

"Su potente narrativa puede llevar a sus espectadores más impresionables a romantizar la elección hecha por los personales o desarrollar fantasías de venganza", advirtió la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares.

Los científicos recaudaron datos de los últimos cinco años antes del estreno de 13 Reasons Why y los nueve meses posteriores. Aseguraron que no existe una causa directa, es decir, los suicidios que se registraron después del lanzamiento de la serie no acontecieron necesariamente por su contenido.

Jeff Bridge, investigador líder del estudio y director del centro de prevención e investigación del suicidio del Nationwide Children's Hospital, opinó que “la gráfica representación de la muerte del principal personaje y la forma en que es recordada en la serie envía un mensaje equivocado”.

Añadió que las historias que son presentadas de forma "sensacionalista" o "simplista" pueden promover comportamientos nocivos. "Este estudio debería ser un toque de atención para todos aquellos que creen productos que van en contra de las directrices sobre cómo debería representarse el suicidio”, dijo.

Netflix publicó un comunicado en el que admite que el tema es delicado. "Hemos trabajado ­duro para asegurarnos de que lo tratamos de manera responsable", escribieron. Después de varios meses desde que se estrenó la serie, agregaron una advertencia antes del primer capítulo. También lanzaron una web con información para prevenir el suicidio.