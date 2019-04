"Ser gay no es algo que uno decide, pero ser homofóbico sí", asegura Primer Ministro de Luxemburgo [VIDEO]

Xavier Bettel, actual Primer Ministro de Luxemburgo, ha vuelto a ser noticia al pronunciar un emotivo discurso durante su encuentro con Claudia Sheinbuam, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Bettel, reconocido por su abierto activismo a favor de la comunidad LGTBIQ, aprovechó su presencia en el país azteca para pronunciarse sobre el desarrollo necesario de políticas que contemplen un enfóque de diversidad y respeto sexual, así como la no criminalización del aborto.

El primer ministro de Luxemburgo, quien fue reconocido como Huésped Distinguido en la CDMX, reveló pasajes de su vida cuando decidió enfrentar y revelar su homosexualidad a su círculo cercano. En esta misma línea expresó su lamento por vivir en un mundo donde, hasta la fecha, no se respeta los derechos básicos y fundamentales de todas las personas.

"Me encantaría vivir en un mundo en donde no fuera considerado un modelo a seguir, en donde no hubiera gente joven que tuviera que irse a vivir a otro lado porque no son aceptados a su país", refirió Xavier Bettel.

Asimismo, refirió que ante el desarrollo y evolución de la sociedad, se debe aceptar que los cambios están y que hay que amoldarse a ello. Es por ello que hizo explícito su pesar por el rechazo hacia personas homosexuales en diversos países del mundo, orientación que a veces llega hasta ser tomada como un crimen: "Debemos mostrarles que el ser gay no es una decisión que uno toma, pero el ser homofóbico sí es una decisión"

Already a year of happiness but we should never forget that being in love is still a crime in some countries.XB pic.twitter.com/3xLYVvD90V