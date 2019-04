Niño de tres trató de usar la iPad su papá y la bloqueó por 48 años [FOTO]

El iPad se ha vuelto una herramienta indispensables en la vida de muchas personas, ya sea para trabajar, estudiar o tenerla de herramienta de comunicación para hablar con sus familiares, amigos o colegas. 0

Además de ello, muchos padres les prestan este tipo de aparatos a sus hijos más pequeños para jugar o escuchar música y, aveces, suelen ocurrir accidente como le sucedió al periodista de Estados Unidos, Evan Osnos.

Osnos, de la revista The New Yorker, contó en un tuit que su hijo de 3 años había bloqueado su iPad por 25.539.442 minutos, es decir, 48 años.

El hombre intentó desbloquear el iPad reiteradamente, pero, no logró acceder al dispositivo.

“Vuelve a intentarlo dentro 25.536.442 minutos”, decía el tuit del periodista de Estados Unidos.

“Esto parece falso, pero por desgracia es nuestro iPad”, decía otra publicación en la red social de Twitter.

Los usuarios de esta red social recomendaron reinstalar el sistema operativo de la tableta, mientras que otros indicaron que nada de lo que haga podrá desbloquear el aparato.

También dijeron, en modo broma, que lo guardara y se lo regalara a su hijo cuando cumpliría 51 años, que se comprara otro iPad, o que compartiera la contraseña con su hijo para evitar este tipo de problemas.

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW