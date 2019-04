Las icónicas frases de Kurt Cobain a 25 años de su muerte [VIDEO]

El rock alternativo se enluta, una vez más, recordando al mítico Kurt Cobain. Cinco lustros no bastan para borrar de la memoria la legendaria voz del líder de la banda grunge rock ‘Nirvana’, que continúa maravillando incluso a personas que no pertenecen a su generación.

Era el 5 abril de 1994 cuando Kurt Cobain, entonces de 27 años, hacía sonar su último eco: un balazo con una escopeta, la misma que tres días después fue hallada descansando cerca de sus piernas y la que perforó su cabeza. Males crónicos como la depresión y la adicción a la heroína verían su final tras aquella decisión.

El legado de Kurt Cobain está plagado de temas que lo catapultaron a la fama, entre ellos ‘Smelss like teen spirit’ y ‘Come as you are’. Y a 25 años de su muerte, son las canciones que resuenan en el túmulo de las leyendas de la música.

La muerte de Kurt Cobain daría pie a diversas teorías sobre su suicidio, que fueron atizadas gracias a la carta que el fundador de 'Nirvana' dejó antes ponerle fin a la agonía. La familia fue quien decidió que sus cenizas fueron esparcidas en algún lugar desconocido, y como sus seguidores no tienen dónde rendirle tributo, qué mejor que a 25 años de su partida recordemos sus frases más legendarias.

Así fue la vida de Kurt Cobain

No era raro que desde su niñez Kurt Cobain ya diera asomos de que sería un prolijo cantante. De familia cristiana, de pequeño el cantante de 'Nirvana' ya entonaba a viva voz temas de grupos como ‘The Beatles’, ‘The Ramones’ o ‘The Monkees’.

La hecatombe en su vida familiar llegaría con el divorcio de los padres, hecho que menguó la relación que llevaba con ellos. Siempre desinteresado por los deportes, Kurt Cobain prefería las clases de música y arte.

Ese fue el génesis para que más adelante fundara 'Nirvana' y grabara sus primeros ‘hits’. A pesar de que la disquera Sun Pop Records no encomendó mucha fe en el cantante de Estados Unidos, su éxito fue tan avasallador que en solo seis meses fue reconocido con tres discos de platino.

No obstante, las intensas giras fueron el acicate esencial para que Kurt Cobain se avoque en las adicciones como la marihuana y la heroína. Y qué mejor para hacerlo que con sus compañeros de 'Nirvana' y con su novia Courtney Love, quien también era una confesa consumidora de estupefacientes.

Antes de su muerte, Kurt Cobain ingresó de emergencia en un hospital de Roma. Pese a que varias versiones oficiales indicaron que fue por un intento de suicidio, la versión oficial informó que el vocalista de 'Nirvana' sufrió un accidente.

Frases célebres sobre el amor, la tristeza y las drogas

La música no fue lo único que se inmortalizó del fundador de 'Nirvana', pues también descansan en la memoria de sus seguidores las decenas de frases que dejó Kurt Cobain tras su muerte.

Melancólicas y amorosas. Kurt Cobain ha dejado una lista de frases célebres que vivirán por siempre en la sombra de su recuerda. Aquí te hacemos una lista.

1. Las estrellas están ahí, solo debes mirarlas.

2. Antes de morir muchos morirán conmigo y ellos se lo merecen. Nos vemos en el infierno.

3. El deber de la juventud es desafiar la corrupción.

4. Todas mis letras han sido pedazos de poesía y los pedazos de poesía se toman de poemas que comúnmente no tienen significado en el primer momento.

5. Si mi sonrisa mostrara el fondo de mi alma mucha gente al verme sonreír lloraría conmigo.

6. Admiro a la gente que vive sin problemas, que mira el mundo con despreocupación. A diferencia de ellos, yo sufro más de la cuenta.

7. La música primero, las letras son secundarias.

8. Los pájaros gritan cada mañana desde la parte superior de sus pulmones en horrorizada rabia infernal para advertirnos de toda la verdad, pero por desgracia no podemos hablar con los pájaros.

9. Las drogas destruyen tu memoria y tu propio respeto. No son buenas, pero no pienso ir ahora predicando contra ellas.

10. Gracias por la tragedia. Lo necesito para mi arte.

11. Es mejor quemarse que apagarse lentamente.

12. Si mueres eres completamente feliz y tu alma vive en algún lugar. No tengo miedo de morir. La paz total tras la muerte, conviertiéndome en alguien más es la mejor esperanza que tengo.

13. Soy una persona más feliz de lo que mucha gente cree que soy.

14. La práctica hace al maestro, pero nadie es perfecto, así que ¿por qué la práctica?

15. Bajo el efecto de las drogas no te importa nada, sólo quieres aislarte del mundo y conseguir una paz interior que no se consigue en estado normal.

16. El auténtico amigo es el que sabe todo sobre ti y sigue siendo tu amigo.

17. Se ríen de mí porque soy diferente; Me río de ellos porque son todos iguales.

18. Mi alma puede verse a través de mis ojos.

19. No sé dónde voy, no sé, solo sé que aquí no puedo estar.

20. Pienso que la juventud sólo dura hasta los 27 años; a partir de ese momento, junto con la juventud se va la vida también.

21. El sol se ha ido, pero tengo una luz.

22. Prefiero ser odiado por lo que soy, que amado por lo que no soy.

23. La vida no es tan sagrada como el aprecio de la pasión.

24. Si alguna vez necesitas algo, por favor no dudes en pedírselo a alguien primero.

25. Tengo miedo de morir ahora porque no quiero dejar a mi mujer ni a mi hija.

26. Las drogas son una pérdida de tiempo. Destruyen tu memoria y tu autorespeto y todo lo que va junto a tu autoestima. No son buenas para nada.

27. Querer ser otra persona es una pérdida de la persona que eres.

28. La violación es uno de los peores crímenes en el mundo. Y pasa cada pocos minutos.

29. No soy gay, pero me gustaría serlo, sólo para hacer enojar a los homofóbicos.

30. Hay un montón de cosas que me gustaría haber hecho, en lugar de simplemente sentarme y quejarme de tener una vida aburrida.