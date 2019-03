Ayuda no la quemó gobierno de Maduro, dice New York Times

La escena aquella donde grandes llamas consumían dos camiones que integraban un convoy de ayuda humanitaria para Venezuela indignó al mundo. En torno a ese hecho se construyó una narrativa que sintonizaba con las criticas al gobierno autoritario de Nicolás Maduro. El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, escribió que el “tirano en Caracas bailó” mientras sus secuaces “quemaban comida y medicinas”. El Departamento de Estado estadounidense publicó un video en el que se afirmaba que Maduro ordenó la quema de los camiones. Medios y televisoras en toda América Latina evidenciaban la crueldad de Maduro.

Pero ayer The New York Times, basado en "grabaciones no publicadas y obtenidas, así como filmaciones que sí se difundieron –incluidas tomas compartidas por el gobierno colombiano, que ha culpado a Maduro del incendio– permitieron hacer una reconstrucción de lo sucedido".

¿Su conclusión? La causa más probable de la quema del vehículo fue por un coctel Molotov lanzado por un manifestante en contra del gobierno. Tras su investigación, el diario sostiene: parece que fue la misma oposición —y no los hombres de Maduro— quien accidentalmente prendió fuego al camión.

Según el diario "en algún momento, una bomba casera hecha con una botella fue lanzada a las fuerzas de seguridad que bloqueaban el puente que conecta a Colombia y Venezuela para impedir que los camiones con la ayuda pudieran cruzar. Pero el trapo usado para que estallara la mezcla del coctel se separó de la botella y, ya encendido, voló hacia el camión".

"El mismo manifestante es visible en otro video, unos veinte minutos antes de lo sucedido, impactando otro camión con un coctel Molotov, sin que ese vehículo se quemara".

No había medicamentos

El Times va más allá aún y agrega que "la afirmación de que los camiones llevaban medicamentos tampoco parece tener fundamento, según videos y entrevistas".

"La USAID, principal proveedor de la ayuda que estaba en el puente para ser cruzada desde Cúcuta, no tenía medicamentos listados entre los objetos que anunció como donación. Un funcionario de alto nivel que estaba en el puente ese día le dijo a Times que el envío contenía suministros como guantes y tapabocas, no medicamentos. Videos revisados por el Times muestran que algunas cajas tienen kits de cuidado e higiene".

El Times contactó a funcionarios norteamericanos acerca de esto. Ellos hicieron notar que, sin importar las circunstancias, consideran responsable a Maduro porque bloqueó la ayuda humanitaria.

El Times también reseña que el día del incendio el gobierno colombiano estuvo entre quienes promovieron la teoría de que Maduro era responsable del incendio y envío capturas de videovigilancia a funcionarios estadounidenses y periodistas colombianos, según oficiales y reporteros que los recibieron. "El video fue editado para que mostrara a círculos de gente alrededor de fuerzas de seguridad venezolanas que lanzaban gas lacrimógeno".

"Pero a esas tomas les falta un periodo de trece minutos antes de que iniciara el incendio. Los oficiales de la oficina de Duque no publicaron el video completo después de varias solicitudes del Times".

El líder opositor Juan Guaidó se mantiene en que la ayuda tenía medicinas y fue quemada por Maduro. Un portavoz suyo, a pedido del Times, dijo que "no tenía información precisa".❖

