El primer café de Madrid pet friendly con cachorros en adopción [VIDEO]

En España será mucho más común salir a un café con amigos y regresar con un perro nuevo a casa. Con la nueva cafetería llamada The Doger Café que abrió sus puertas en Madrid, muchos cachorros abandonados encontrarán una familia que los quiera.

El concepto es similar los cat cafés que ya existen en muchas partes del mundo, incluida España. En estos lugares disfrutas de tu comida con los animales cerca de ti, lo que hace que el entorno se sienta más cálido y familiar.

The Doger Café es un proyecto animalista que trasciende a los antiguos métodos de adopción. Según informó Espacio Madrid, los pilares de este nuevo local español son a acogida, adopción, cuidados y concientización sobre la tenencia responsable y el abandono de animales.

En el sitio web de Fever up, ‘The Doger Café’ es descrito como “Un lugar que fusiona el amor por los animales con la pasión por la cerveza y café de calidad. Podrás pasar un rato con los cachorros, pero también darles un nuevo hogar, porque The Doger también funciona como casa de acogida”.

El local está abierto de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche u está ubicado en la calle de los Mesejo, número 14 en Madrid. Para asistir es necesario hacer una reserva una cita previamente a través de su sitio web. También es posible hacer donaciones si quieres ayudar a las mascotas, pero no puedes llevar un cachorro a casa.