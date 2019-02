Nayib Bukele: el ‘millenial’ que ganó en primera vuelta la presidencia de El Salvador

Nayib Bukele, ‘El golondrino’, no es más el candidato que proyectó una película de Dragon Ball para acercarse a sus votantes. Después del respaldo masivo que recibió en la primera vuelta de las elecciones de El Salvador, el confeso simpatizante de López Obrador se convirtió en el presidente más joven en América Latina.

El salvadoreño que llevará las riendas del país tiene 37 años y experiencia como alcalde en Nuevo Cuscatlán y en San Salvador. Nayib Armando Bukele Ortez ganó la banda presidencial con un 53 % de un país marcado por la violencia; ya que, además de hermosas playas, la tierra que lo vio nacer también es cuna una de las pandillas más despiadadas y peligrosas, la Mara Salvatrucha (MS - 13).

“El Salvador ha pasado la página de la posguerra y ahora podemos empezar a ver hacia el futuro”, declaró Nayib Bukele, tras conocer los resultados que le daban una aplastante mayoría sobre sus contrincantes. El presidente electo es conocido como ‘El golondrino’ debido a que ese es el símbolo de su partido.

Nayib Bukele es el presidente más joven de América Latina. Foto: AFP.

“A partir de mañana nos toca a todos empezar a construir El Salvador que queremos”, dijo el presidente ‘millenial’ de origen árabe-palestino. “El Salvador que deseamos no depende de un grupo, de un presidente, sino que depende de cada uno de nosotros”, aclaró ‘El golondrino’.

Como líder del Ejecutivo, Nayib Bukele —exalcalde, empresario, padre en espera, admirador declarado de AMLO— deberá hacer frente a la pobreza, la falta de trabajo y la violencia que campea en las calles en forma de extorsiones de pandillas y brutales asaltos.

Nayib Armando Bukele Ortez, papá en espera

Nayib Bukele está casado con Gabriela Rodríguez. La pareja espera la pronta llegada de su bebé y ha compartido su felicidad con sus seguidores y simpatizantes de El Salvador.

Gabriela y yo queremos compartir con todos ustedes este regalo que Dios nos envió 😍 pic.twitter.com/4o3uGKM2UA — Nayib Bukele (@nayibbukele) 22 de enero de 2019

Por su parte, el admirador del mandatario mexicano AMLO nació el 24 de julio de 1981. Es hijo del fallecido Dr. Armando Bukele, químico industrial representante de la comunidad de salvadoreña de origen árabe-palestino. Su madre es Olga Ortez.

El presidente electo de El Salvador tiene dos hermanos y estudió derecho en la Universidad Centroamericana (UCA). No culminó su carrera, pero trabajó en la empresa de su padre desde los 18 años.

Gabriela Rodríguez lleva en su vientre al hijo de Nayib Bukele. Foto: AFP.

El candidato ‘millenial’ que rompió con el bipartidismo

A pesar de no terminar sus estudios en Derecho, logró abrir su propia agencia de publicidad. Nayib Armando Bukele Ortez es un conocedor y apasionado de las redes sociales. Su campaña presidencial estuvo marcada por ese factor, a tal punto que fue denominado el “candidato millenial”.

Uno de los videos que más se compartió desde su cuenta oficial de Twitter fue #DevuelvanLoRobadoChallenge en el que detallaba los pasos que debían seguir los habitantes de El Salvador para votar por el símbolo de la golondrina, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional.

A despecho del éxito en las redes sociales y el respaldo popular, los candidatos opositores criticaron que no hubiera asistido al debate presidencial y que el plan de gobierno no fue abordado durante la campaña. Sin embargo, el 'Mesías de Twitter' de la eterna casaca de cuero no tardaba en replicar.

Antes leía areneros que decían que era irresponsable votar por una fórmula que no hubiera presentado un Plan de Gobierno.



A 18 días de las elecciones, ARENA aún no ha presentado nada.



¿Qué pasó amiguitos? ¿Se quedaron sin internet? pic.twitter.com/6NbfnyRgbE — Nayib Bukele (@nayibbukele) 16 de enero de 2019

Nayib Bukele ha terminado, de alguna manera, con la alternancia del poder entre los partidos de derecha e izquierda. Venció a los candidatos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y la izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Curiosamente, ‘El golondrino’ ganó las elecciones como alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador como representante del FMLN. Sin embargo, fue expulsado en el 2017. Tras no poder conformar su propio partido, se lanzó como candidato presidencial por la conservadora Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que es una escisión de ARENA.

El presidente electo de El Salvador asumirá su cargo en junio. Nayib Armando Bukele Ortez deberá pasar de ser el 'Mesías de las redes sociales' para convertirse en un estadista que frene el avance de las pandillas y la pobreza.