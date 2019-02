En Canal de la Mancha hallan avioneta de Sala

EFE. Horacio Sala, padre del futbolista Emiliano Sala, dijo que está “desesperado” tras el hallazgo de la avioneta Piper PA-46 Malibú en las profundidades del Canal de la Mancha.

“No lo puedo creer, estoy desesperado. Mi mujer, mis dos hijos y algunos amigos de Emiliano están allá. Hoy no me comuniqué con nadie. Hablo todos los días, pero como mi teléfono no tiene WhatsApp me cuesta llamarlos o que me llamen”, dijo a Crónica TV.

La pequeña aeronave fue detectada por el barco FPV Morven, contratado por la familia. El hallazgo se produjo en el primer día de búsqueda coordinada entre esta embarcación privada y un barco del Ministerio de Defensa británico. El oceanógrafo David Mearns fue el encargado de confirmar el hallazgo del Morven y confirmó que el Geo Ocean III será el que se encargará de iniciar este lunes la investigación de los restos del avión.

El buque del ‘Air Accidents Investigation Branch’ (AAIB), encargada de la investigación en el Reino Unido de los accidentes aéreos, supervisará la recuperación de los restos.

Las familias de las dos personas desaparecidas fueron informadas por la Policía.❧