Twitter: se hizo la vasectomía, compartió su testimonio e incendió las redes

En Twitter, el testimonio de un hombre sobre su operación de vasectomía dividió a los usuarios de la red social. El hombre de Argentina adjuntó en la publicación una fotografía de su rostro con el gorrito que se usa para intervenciones quirúrgicas.

El usuario Joan Manuel Gorga inició el hilo de Twitter con una declaración incendiaria. “Me hice la vasectomía y cuando llegué a casa me di cuenta de la cag… que me mandé. Ya era tarde…” escribió. Luego explicó que su error había sido no depilarse la zona íntima, ya que cuando se sacó la cinta adhesiva le dolió mucho.

Me hice la VASECTOMIA, y cuando llegue a casa me di cuenta de LA CAGADA que me mande!!!...... ya era tarde...... quieren el consejo de un boludo? ....,depílense los huevos antes porque sacarse la cinta adhesiva duele mucho!!!!. pic.twitter.com/bm7trtHg7v — Joan Manuel Gorga (@JoanMa78) 13 de enero de 2019

Contó que había recibido muchas preguntas sobre por qué había decidido realizarse la vasectomía y lo explicó de una forma muy simple. “Porque no quiero tener más hijos”, dijo el argentino, que es padre de dos niños.

Una a una, fue compartiendo las interrogantes que los demás usuarios le hacían a través de las redes sociales. Contó que le habían preguntado qué pasaría si más adelante estaba con otra mujer que sí quisiera tener hijos. Su respuesta fue la misma. “Pues, no quiero tener más hijos”.

“¿Y por qué no se hace Ana la ligadura?”, cuestionaron algunos usuarios de Twitter. Ana es la pareja del hombre identificado como Joan Manuel Gorga. Reiteró que era él quien no quería tener niños.

“Y porque no se hace Ana la

ligadura?, otra vez “ porque yo no quiero tener más hijos”. Y no tenes miedo que no funcione como antes?.... 🤦🏻‍♂️ — Joan Manuel Gorga (@JoanMa78) 13 de enero de 2019

Además, el hombre nacido en Argentina comentó que el cuidado anticonceptivo era responsabilidad de la pareja, no de uno solo. “Los métodos anticonceptivos son responsabilidad exclusiva de la mujer; los parches, las píldoras, las toman ellas y son sus organismos los que tienen que lidiar con el trastorno hormonal”, explicó. Además, comentó que la ligadura de trompas era más invasiva que una vasectomía.

“Si lo haces no eres menos hombre, no te cambia la sensación, no te produce cambios hormonales, no disminuye tu potencia. El relajarte por esa preocupación mejora los encuentros sexuales”, explicó el usuario de Twitter. Además, refirió que estaba agradecido de "tener esta oportunidad".

Y además son ellas las que tiene que estar 9 meses gestando, llegado el caso de continuar con el embarazo.

Por todo esto, pero principalmente porque, “no quiero tener más hijos”, es que me hice la vasectomia , agradezco a la ciencia que nos de esta posibilidad, — Joan Manuel Gorga (@JoanMa78) 13 de enero de 2019

Este es un video sobre dos métodos para realizar la vasectomía