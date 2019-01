El sentir de un periodista que prefiere ser peruano antes que colombiano

El periodista de Colombia, Daniel Samper, confesó en su columna publicada este domingo en la revista Semana que le hubiera gustado haber nacido en el Perú antes que en su país.

Para el también youtuber, la justicia de nuestra nación se encuentra en una de sus mejores rachas al tener a la líder de Fuerza Popular, implicada en las acusaciones de Odebrecht de haber recibido coimas, purgando una prisión preventiva. Además, luego de multitudinarias marchas, haber logrado sacar al fiscal de la Nación, Pedro Chavarry. "¡Allá Keiko Fujimori está presa! ¡Fujimori!", escribió en Twitter.

Todo eso motiva al periodista a querer haber nacido en el Perú y "ser compatriota de la Tigresa del Oriente" y no de la criticable clase política de Colombia.

Daniel Samper escribió: "Irse al Perú. cambiar a Claudia Gurisatti por la señorita Laura; admirar obligatoriamente ya no a Petro, sino a Ollanta Humala. Pero a cambio me esperaba un país digno en el que el Uribe de ellos en lugar de poner presidentes, atiende a la justicia; y en el cual las medidas para reactivar el empleo no pasan por el suicidio de imponer más impuestos". Dicho texto lo compartió en su cuenta de Twitter.

"Irse al Perú: formar parte de un país en que, a diferencia de lo que sucedió en Colombia, el pueblo aprobó una consulta anticorrupción de manera contundente", puntualizó en alusión al referéndum del pasado 9 de diciembre promovido desde el gobierno de Martín Vizcarra.

Daniel Samper, muy famoso en la comunidad de periodistas latinoamericanos y youtubers de Colombia promovió a través de su cuenta de Twitter el hashtag #EsMejorSerPeruano. La iniciativa de inmediato se convirtió en tendencia en la red social.