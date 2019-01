La verdadera razón por la que Fernando Luján cambio su apellido

Fernando Luján, reconocido actor mexicano, fallece a sus 79 años [VIDEO] | México y todo Latinoamérica sufre la partida del reconocido actor de TV Azteca, Fernando Luján falleció a los 79 años dejando un gran vacío en sus fans. Sus obras en la televisión y el cine serán recordadas por mucho tiempo. El colombiano no siempre fue Fernando Luján, sino Fernando Ciangherotti. Te contamos por qué el actor decidió cambiar su nombre.

Antes de cambiar su apellido, Fernando Luján debutó como Fernando Ciangherotti en el mundo del cine en la película, "La segunda mujer". El reconocido actor contó en una oportunidad la razón por la que decidió cambiar su apellido, dando como explicación principal el sentimiento de aversión hacia sus familiares Fernando y Andrés.

"Me molestaba mucho que mi tío Fernando llamara mucho a otros actores y no llamara tanto a mi papá, quien además de ser su cuñado era un gran actor. Eso hizo que estuviera un poco en contra de ellos y además que no quisiera entrar a su instituto, de lo cual me arrepiento muchísimo, porque en esa época salieron muchos buenos actores", confesó.

No fue hasta 1953 cuando Fernando decidió cambiar su apellido Cianggherotti por Luján, justamente ese año participó de la cinta "La Cobarde" junto a su hermano mayor. El mismo Fernando Luján contó en repetidas ocasiones que el cambio de su apellido tuvo también un aspecto de practicidad: "Cuando salía a la calle con mi papá gritaban 'Ahí va Changarango', 'chingarinto', nadie lo sabía pronunciar".

El colombiano tuvo palabras para describir cómo consideró el apellido "Lujan" como el adecuado:"Además mi papá decía que su nombre y el apellido eran largos para las marquesinas. Un día, leyendo la historia de Argentina me gustó el pasaje de la Virgen de Luján, la carreta en que la llevaban no quiso arrancar hasta que bajaron a la virgen, que ahí se quería quedar".