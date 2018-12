Video publicado por Donald Trump expone a militares norteamericanos en Irak

Hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había publicado a través de su cuenta de Twitter, un video junto a su esposa Melania Trump y las tropas militares norteamericanas. Sin embargo, las imágenes afectarían afectaría al grupo, dado que se encontraría la unidad élite SEAL que se encuentra desplegado en Irak.

Así lo reveló la revista Newsweek, después de haber realizado un análisis de la grabación junto a especialistas militares.

Como indicaron, esta unidad terminó con la vida del líder del Al-Qaeda, Osama Bin Laden, en el 2011. El trabajo de este grupo es de manera encubierta sin revelar las caras e identidades de sus miembros para guardar su seguridad, evitando las amenazas a sus vidas.

Según el medio estadounidense, Donald Trump cuenta con la potestad para desclasificar la información secreta, aunque no es común este acto en una unidad SEAL, “especialmente si los militares están desplegados”. En el video, el equipo de soldados aparecen sin sus caras difuminadas.

Incluso, el grupo de prensa que acompañó al mandatario a su visita a Irak, indicó que este se tomó una fotografía con un teniente coronel de Marina que señaló ser capellán de una de las unidades SEAL.

El expecialista de Inteligencia de la Marina con trayectoria en el país árabe, Malcolm Nance, indicó que “la seguridad operativa” de estos militares “es el aspecto más importante de los despliegues de personal”. Añadió que "revelarlos accidentalmente, mediante una exposición extraordinaria ante los medios incluso si se trata del comandante en jefe, supondría un boom de propaganda si cualquiera de estos militares son detenidos por un gobierno hostil o capturados por un grupo terrorista. No habría una negación de quién eres y qué haces”.

Una fuente del Departamento de Defensa de Estados Unidos indicó a la revista que para este tipo de exhibiciones, los militares deben ocultar sus caras o estas se tienen que difuminar luego. “No recuerdo otro momento en el que las fuerzas de operaciones especiales tuvieran que posar con sus caras visibles estando de servicio en una zona de guerra”, expresó.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1