Donald Trump exige una larga condena para su exabogado Michael Cohen

Donald Trump , presidente de los Estados Unidos, se ha mostrado duro e inflexible con su ex abogado, Michael Cohen, quien la semana pasada se declaró culpable de cinco cargos por fraude fiscal, por lo que le pidió a la justicia de su país una sentencia “íntegra y completa” para el hombre que fue su mano derecha durante muchos años.

Michael Cohen aceptó los cargos por fraude fiscal y bancario por más de 20 millones de dólares mediante préstamos obtenidos por un negocio familiar, tras llegar a un acuerdo con los fiscales federales de Nueva York, en un intento del abogado de reducir una eventual sentencia en prisión.

"Mintió para este resultado (la reducción de una posible condena) y debería, en mi opinión, cumplir una sentencia entera y completa", precisó Donald Trump a través de su cuenta de Twitter, cuestionando de esta forma la petición de Cohen de no ir a la cárcel por los delitos por los que se ha declarado culpable

"'Michael Cohen pide al juez que no haya pena de prisión' ¿Quiere decir que puede hacer todas las cosas terribles, y no relacionadas con Trump, que tienen que ver con fraude, grandes préstamos, taxis, etc., y no cumplir una pena de prisión larga?", se preguntó el presidente de los Estados Unidos.

Los abogados de Michael Cohen pidieron este viernes al juez encargado que no le condene a prisión. Alegan que su cliente, quien el pasado era muy leal a Trump y se negaba a declarar en su contra, ha cambiado y está cooperando ampliamente con el fiscal especial Mueller. El presidente de EE.UU. se refiere como una “caza de brujas”.

Cohen aseguró que la compañía de Trump siguió intentando sacar adelante un proyecto para construir un rascacielos en Moscú cuando el presidente estaba en plena campaña electoral. También dijo que él era la persona designada por el mandatario para negociar con los oficiales rusos, algo que según su versión ocurrió hasta junio de 2016, cuando el magnate fue oficializado como candidato por el Partido Republicano.