Poderoso terremoto de 7.0 sacude Alaska y emiten alerta de tsunami

Un terremoto de 7.0 grados de magnitud sacudió la noche de este viernes cerca de las zonas costeras de Anchorage en Alaska, en donde también se emitió una alerta de tsunami para las áreas costera de Cook Inlet y la pénínsula sur de Kenai en el mismo país.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos informó que el terremoto se ubicó a 26.7 millas de profundidad. La institución norteamericana no emitió en un primer momento una alerta de tsunami.

Residentes de Anchorage en Alaska indicaron que el servicio de electricidad fue suspendido por el poderoso sismo.

Earthquake just happened right now i ’m actually shaking pic.twitter.com/PoZGOlJGWS

Varios ciudadanos en Alaska indicaron la sacudida del terremoto desde sus teléfonos celulares y luego fueron publicados a través de las redes sociales.

7.2 earthquake here in Anchorage, Alaska. This is a video my dad took from the Minnesota exit ramp from international. 😰😰 pic.twitter.com/1yOGj3yz9q